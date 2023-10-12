嘉里大榮砸5,000萬購置油電車 衝刺綠色醫藥物流

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嘉里大榮（2608）衝刺醫藥物流商機，12日宣布投資5,000萬元購置12輛8.5噸新款油電車，擴大車隊並打造綠色物流服務；年底前將啟用汐止物流中心，擴展醫藥品、醫療器材和保健食品的常溫、冷藏倉儲與配送服務。

嘉里大榮9月營收10.08億元，年減0.07％，主要由季節性商品、中秋節禮品配送等貢獻；累計前三季營收89.09億元，年減6.89％。展望第四季傳統旺季，加上雙11、雙12等大型電商活動，營運續衝。

近年嘉里大榮新建的物流場站觀音、重新、汐止、前鎮等案的設計，均以綠建築標章為目標，並設有太陽能板，減少碳排量。預計今年底啟用的汐止物流中心，三、四層樓作為嘉里醫藥物流生技醫藥相關產業之倉儲與配送，建構符合衛福部GDP藥品優良運銷規範及製造作業規範的「恆溫物流中心」及「醫藥冷鏈物流中心」，提供未來疫苗、民生用藥、醫藥生技產業所需的物流服務。

嘉里醫藥物流總經理王汝鵬表示，嘉里醫藥物流承諾確保國人在藥物和醫療用品的配送方面享有安全和穩定的服務品質，並持續為台灣的綠色醫藥物流發展做出貢獻。

此次採購12輛由長源汽車銷售的日野（HINO）新款油電貨車，將投入全台灣藥品配送服務，根據每年300天運行計算，每輛油電貨車預計減少排碳量3.2噸，節能降低油耗6％。截至目前，嘉里醫藥物流已購置14輛油電貨車，預計每年減少碳排放量45噸。