2023 FLAME Video Art Fair 錄像藝術博覽會 影像新秀展現無所畏懼的藝術視野

睽違一年FLAME Video Art Fair 錄像藝術博覽會，展期為10月20日至22日，將與ART TAIPEI同期舉辦，距離世貿步行5分鐘的雀客信義館舉辦，「FLAME 錄像藝術博覽會」由大苑藝術所主辦，盛邀知名策展人羅禾淋擔任藝術總監、與其創辦人張學孔攜手合作，是亞洲第一個以錄像為主之博覽會，本屆再次於台北舉辦，希望延續先前開拓之市場，一同展示新一代錄像藝術家才華，在這屬於台北的藝術週，共同發力推廣台灣藝術耀上國際舞台。

FLAME Video Art Fair 錄像藝術博覽會創辦人張學孔分享

特展區則是與NFTakaSwap合作，《快按右鍵另存 – NFT特展》由錄像藝術博覽會藝術總監羅禾淋策展，「快按右鍵另存」，由這動作重新探討「複製」與「原創」NFT的現今與未來。

自90年代2005、2006年張學孔第一次將國內新媒體藝術帶往德國科隆、西班牙巴塞隆納、紐約、邁阿密時，開啟台灣藝術在錄像、攝影市場的發展潛能。張學孔於現場分享到，這幾年很多畫廊陸陸續續推廣錄像藝術，台灣的學者也在積極推廣這塊，希望藉由錄像藝術博覽會持續推廣。藝術總監羅禾淋則分享到錄像藝術，博覽會或藝術家在創作上面，不是一個很資本的事情，是帶者使命感來對社會做一些探討，是具有批判性及議題性，而台灣是一個很好的創作之地。錄像藝術博覽會強調拓展潛力藝術家，本次FLAME TP台北錄像藝術博覽會十位影像新秀，平均年齡28歲，展現了無所畏懼創新的藝術視野，讓各界有機會看見他們的作品。