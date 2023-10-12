星展：ECFA若終止 對台灣非電子等產業影響大

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星展銀行集團資深經濟學家馬鐵英表示，兩岸ECFA完全終止的機率並不高，但若真的發生，台灣非電子產業對大陸貿易依存度高，尤其石化、橡膠、機械業等影響大；至於台灣電子業則仍享有WTO（世界貿易組織）零關稅待遇則不會受到影響。

星展銀行12日舉辦2023年第四季經濟展望線上記者會時，星展集團資深經濟學家馬鐵英被台灣媒體問到兩岸ECFA若被取消，對台灣影響時作以上表示。

不過，馬鐵英也補充說，兩岸ECFA完全終止的可能性不高，會被真正實施或討論的時間點，可能會落在2024年台灣選舉及美國選舉之後，那時地緣風險增加以及貿易變數會提高，目前星展尚未將兩岸ECFA變數列入對明年經濟成長率的預估當中，主要是其中仍有些協商的空間。

如果兩岸真的終止ECFA的話，馬鐵英認為，恐會讓台灣出口受到衝擊，受衝擊較大的會是對大陸出口依賴度較高產業如石化、機械等，因石化類化學產品對大陸依賴度有35.5％，橡膠及塑料依賴度29.1％，機械類26.1％，另精密儀器及玻璃陶瓷等兩產業大陸貿易依賴度更逾40％以以上，因此，石化類及機械類等貿易依存度高產業受影響會比較大；但對有些產業如紡織、食品及農產品影響會較小。

綜觀台灣整體經濟情勢，馬鐵英認為，台灣經濟已經走過低谷，步入溫和復甦軌道，但未來有三個潛在風險分別是1、全球經濟放緩；2、中美科技衝突、美國對大陸作進一步的技術管制；3、大陸對台灣作貿易限制等。