南台灣眼科權威「澄清眼科」正式登陸台北 顛覆北台灣眼科格局

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南臺灣享譽盛名的「澄清眼科」，以超過20年的豐富經歷，累積數十萬名患者的信任，如今邁向北台灣，在台北車站商圈打造佔地300多坪、挑高4米的「澄清眼科-台北旗艦店」於 10/13(五) 正式開幕。提供全年齡的視力照護，涵蓋學童近視管理、雷射屈光、白內障手術、乾眼症及視網膜疾病等多項民眾關注的醫療服務。斥資上億接軌國際最新規格眼科技術設備，營造置身五星級飯店的舒適體驗。

「澄清眼科」於1997年由吳孟憲總院長創立，現今於高雄地區已有四間分院據點，平均每月服務超過20,000人次病患，手術治療更累計超過70,000眼的驚人實績。澄清眼科在去年不畏疫情，於南高雄成立超越醫學中心等級的「澄清國際眼科醫院」，秉持「澄清用心、眼睛安心」的精神，致力改善 白內障、近視老花、近視管理、乾眼疾病、視網膜等多項健康危機，更與慈濟大學蔡榮坤教授，共同發展「眼科幹細胞研究」，並成立神經內科門診，建構眼科與神經內科間，跨領域合作的雙向橋梁，開創眼科醫療的新視野。

吳孟憲總院長分享「曾有許多病患從北台灣慕名而來，於是決定領軍北上，將醫院規格完美複製、鉅資上億打造台北旗艦店」吳孟憲總院長曾多次擔任眼科醫學會白內障、近視雷射手術示範教學醫師，其精湛的手術技術，屢屢讓台下眼科醫師驚嘆懾服。

斥資上億引進超越醫學中心儀器設備並成立 SMILE Pro 全飛秒手術中心。圖/澄清眼科提供

澄清眼科台北旗艦，邀請曾為長庚屈光專科主治的何宜儒醫師擔任院長。何宜儒醫師不僅擁有豐富近視、老花手術資歷，更為德國認證近視雷射醫師與講師，同時於臺北醫學大學附設醫院擔任醫師，擁有豐富的醫學中心手術、診療經驗。強大的醫病關係魅力，使得在籌備期間，就有許多病患粉絲屢屢致電，詢問何院長門診時間，足見其口碑及魅力。

醫院級眼科診所，眼科權威雙霸主

全球數位化浪潮之下，「澄清眼科-台北旗艦店」建構先進雲端醫療管理平台，將儀器數據與手術設備即時同步，在病患檢查完成當下，檢查數據便已即時同步至診間與手術儀器設備，讓醫療更精準、品質零時差，大幅幫助眼科醫師，進行精準的醫療決策判斷。

舒適的環境：彷彿五星旗飯店舒適的台北旗艦店，提供寬敞而舒適的就診環境，旨在為患者提供放鬆和愉悅的就醫體驗。

專業團隊：醫療團隊不僅有多位經驗豐富的眼科醫師、專業的護士和高度訓練的技術人員，以致力於提供絕佳的治療與照護。

新技術：導入先進的眼科診斷儀器和手術設備以及智慧醫療平台，以確保患者獲得絕佳視力照護。不論檢查或手術，都秉持高品質標準。

智慧醫療浪潮

全方位服務：學童近視管理、雷射屈光手術、白內障手術、乾眼症治療和視網膜疾病治療等多項醫療服務，以滿足全年齡患者多樣的需求。

「澄清眼科-台北旗艦店」的開幕代表著我們對視力健康的不懈追求，並將繼續堅守卓越的專業，為北台灣的民眾提供絕佳的眼科體驗。

「澄清眼科-台北旗艦店」特點整理：

「澄清眼科」成立於1997年，是南台灣的領先眼科機構之一，擁有超過20年的專業經驗。我們致力於提供高品質的視覺服務，涵蓋眼科檢查、雷射手術和白內障及眼疾治療等。透過不斷的創新和專業精神，我們贏得了數十萬名患者的信任，並將視力照護邁向新的高度。

關於澄清眼科：