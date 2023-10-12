帶領產業放眼國際 蔣萬安盼攜手福岡拓展日本市場

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台北市長蔣萬安今(12)日出席日本福岡2023年首場海外招商研討會台北場活動，該研討會由福岡市長高島宗一郎親自領軍，推介福岡投資環境以及投資商機，邀請中華民國工商協進會理事長吳東亮、經濟部投資台灣事務所、日本台灣交流協會等貴賓共同與會，攜手將台灣優質企業推向國際開拓日本市場。

蔣萬安表示，台北市於2017年與福岡市簽署創新創業產業交流合作備忘錄，搭建台北市新創團隊、企業一個進駐福岡開拓日本市場的快速且便利的橋樑，促進雙方人才與技術的合作交流，對於台日雙邊的新創產業交流有深遠的影響。

他指出，近期台積電進駐熊本，九州發展動力強勁，特別是福岡市宜居的生活機能、便利交通、友善的經商環境持續吸引外商關注。

北市產發局表示，日本福岡市長高島宗一郎2022年以歷史高票第4次連任市長，自2010年當選以來致力於將福岡市打造為日本的創業城市，於2014年成功獲得日本政府指定福岡市為創業公司的「國家戰略特區」，降低新公司的企業稅，為外國創業者提供便利的簽證，成功吸引企業進駐，在日本20個政令市中取得連續5年新設企業家數第1，人口數成長第1、年輕人口比例第1之治理佳績。

北市產發局指出，為搭上全球疫後供應鏈重組的國際新商機，台北市政府7月至10月率領本市企業進軍泰國、馬來西亞、印度，拓銷新南向市場之潛在商機，此外因應疫後數位轉型，台北市建置「數位台北館(Buy Taipei)」，以全年無休無時差之數位3D展館，雲端媒合全球各國買主，拓展本市全球國際商機，今年更進一步與日本福岡市合作，協助福岡市來台北辦理首場海外招商研討會，將持續與企業夥伴一起努力，攜手開拓國際市場，深化台北與世界的鏈結。

北市產發局引述經濟部統計，指出台北市之新創事業、加速器及共同工作空間數量皆占全台50％以上，更有超過80％的創業投資事業皆選擇於台北市設立，台北市也期許能成為「亞洲最適創新創業城市」，提供一個擁抱創新、支持創新的沃土，除活化使用公有資產已有13處新創產業基地營運外，也提供獎勵補助、融資貸款等多元資金取得管道，並透過各種資源媒合、國際交流活動，讓生態圈的互動循環更為熱絡。

北市產發局表示，為提供新創團隊、企業更便利之經商環境，台北市政府設置臺北市創業服務辦公室(Startup @ Taipei)、台北市投資服務辦公室(Invest Taipei Office; ITO)單一服務窗口，歡迎有興趣進駐台北之新創團隊、企業多加利用。