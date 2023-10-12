台灣腦中風關懷協會發起「每日萬步走，遠離中風走」公益活動

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台灣腦中風關懷協會將於10/29配合世界腦中風日，發起「每天萬步走」（遠離中風走）的衛教推廣計畫與公益活動，地點在台中市七期夏綠地公園。

活動並獲台中市政府、國健署、救國團、黃馨慧市議員、台灣腦中風醫學會、台灣復健醫學會、澄清醫院、彰濱秀傳醫院、南門扶輪社、台美扶輪社、民間企業、友人、病友與家屬等熱烈響應。

澄清醫院神經內科主治醫師兼主任葉守正提出，最新中風研究，走路與每日健走的重要性。葉主任說明，根據國際期刊（JAMA Neurology, 2022）研究，每日萬步走，可以大大助益遠離中風。

葉主任表示，走路的效果，每天走一萬步可以改善心血管健康，減少50%認知障礙和癌症等風險，勝於現在可用的藥物或注射，也可說是「神奇的處方」。

走路的標準，每天走一萬步是理想的，但即使少於這個數量，也有很多好處；例如，每天走3,800步就可以減少25%的認知功能下降。美國神經病學會2021年的一項研究也指出；在每天步行 30 分鐘的中風患者，過早死亡的風險可降低 54%。研究更發現，這對年輕的中風倖存者助益最大，當75歲以下的人鍛鍊至少這個量時，他們過早死亡的風險會降低 80%。

每日萬步走、健康跟您走。每日漫步走，遠離中風走

葉守正主任簡述此次活動缘起，需從「遠離中風走( Stroke Out) 」─2023年世界腦中風日活動簡介談起，此次活動乃為了促進國⼈健康，防治腦中風與中風後失智、失能的發生，並配合10/29世界腦中風日所舉辦的公益、健走暨衛教活動。

台灣腦中風關懷協會的工作人員，從五月份即開始籌畫，希望在邁入第三個十年的病友會活動，由室內走到室外，將走路(walking)這個最簡單及成本最低(low cost)的運動推廣開來，希望中風病人與家屬，可以邁開步來走，從每日1,000步開始，逐漸增加到每日10,000步走；殘障程度比較嚴重的患者，則希望可以每天漫步走、慢慢走，走上半個小時，養成習慣並持之以恆。

更期許藉此從而減少腦中風與中風後失智的發生，對於中風後的神經復健和肌耐力也都有助力，還能降低失能的情況，自助人助，何樂而不為。

走路成本低、高機動性(隨時隨地即可走路），並且可以依照不同狀況彈性調適。就讓大家一起走出來，一起走向健康。