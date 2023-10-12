立委曝鄭文燦護航三立影城土地 國產署給這回應

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針對三立影城公司更埔心牧場土地使用分區，財政部國產署今日表示，未被跳過優先承購權。

有立委日前爆料行政院副院長鄭文燦護航三立集團，短時間將「農牧用地」變更為「影城用地」，一路開綠燈。

國產署於1993年6月「變更楊梅主要計畫（第三次通盤檢討）案」由農業區變更為產業遊樂區附帶條件應另行擬定計畫並完成法定程序才可以發照建築。桃園市政府2019年向內政部都市計畫委員會第四次通盤檢討案向內政部都市計畫委員會提出陳情，建議修正產業使用土地計畫內容為「本區除供文化創意觀光產業相關設施外，並作一般遊樂設施使用」，分區則維持現行產業遊樂區。

三立公司2020年間函請國產署北區分署桃園辦事處同意辦理都市計畫變更，國產署審酌後續以市地重劃開發，可促進產權整合並完善地區公共設施，有利國產權益，爰請三立公司出具承諾切結「重劃範圍內經抵充之國有土地，扣除重劃負擔土地，由該公司於重劃土地登記完成後1個月內無償贈與國產署」後，函同意變更。

另本案涉及桃園市楊梅區仁美段670、672、673地號3筆國私共有土地合計面積9955.16平方公尺(約3011坪)，國產署經管國有持分4／5，味全公司私有持分1／5，2018年11月味全以存證信函的方式通知國產署擬出售私有持分，並請國產署回覆是否行使優先購買權。

國產署評估該地無使用計畫，依《國私共有土地處理原則》第5點規定不主張優先承購，味全公司在2019年1月將其土地私有持份賣給三立。

至於該地市地重劃部分，因重劃範圍內國有土地占總面積54.2％，國產署先洽詢市府是否有意願辦理市地重劃，市府回復已核准成立籌備會，後續將依自辦市地重劃相關法令審查及監督。國產署考量範圍內國有土地無具體利用或處分計畫，且重劃會亦承諾回贈抵充抵國有土地，參加重劃有利於國產管理及提升國產價值。

國產署強調，國有土地自1993年變更為產業遊樂區迄今，後於2019年通盤檢討放寬其土地使用管制內容，並以市地重劃方式開發，可促進產權整合並完善地區公共設施，有利國產權益。國產署表示，該案於國私共有土地處分、都市計畫變更及參與市地重劃等階段，國產署皆依相關規定辦理。