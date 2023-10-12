龔明鑫：2023年「真的」有AI浪潮 3位政委推著前進

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創投公會與台灣人工智慧學校合辦、台杉投資協辦的「AI浪潮 台灣創新投資年會」，12日成為新創圈和創投業的大熱門，下午上台DEMO的8家AI新創公司宛如明日之星，國發會主委龔明鑫專程出席致賀，並透露，行政院指派了三位政務委員協助AI產業的發展，在人才、資金、法規等各方面加強，「就是要把AI浪潮往前推進！」

龔明鑫說，2023真的有AI的浪潮，股市只要碰到AI議題就漲，政府今年已有AI推動計劃2.0， 特別在法治面作好準備，包括大數據之資安管理、倫理問題、AI控管等都要趕上新的發展。他也認為，其實台灣部署AI已經很久了，從亞洲矽谷開始推物聯網IOT，後來加上AI，就成了AIOT；另外，智慧城市醫療設備亦有相當的進展，而今也有所謂生成式AI之指引，希望能夠紮實地把台灣的AI產業作好奠基的工程。

2023年AI創新投資年會由創投公會與台灣人工智慧學校首度聯合主辦。創投公會理事長邱德成表示，創投公會的會員每年投資新創公司超過500家，是台灣投資新創最積極、最有實力的組織，而台灣人工智慧學校由中央研究院長廖俊智及中研院士孔祥重於2017年倡議成立，六年來培訓學員人數超過一萬名，是台灣推動人工智慧發展最具影響力的非營利組織，「兩大機構合辦AI創新投資論壇，一起表達對台灣AI新創投資的支持及承諾！」

創投公會此次別出心裁，在貴賓𦲷臨致詞部份，將副總統賴清德透過AI 繪圖軟體作成Q版賴清德，為現場解說AI前瞻技術，以及政策支持的內容。Q版賴清德表示，新創事業是加速AI創新運用的重要引擎，賴清德在行政院長任內推動優化新創事業投資環境協同方案，希望透過人才、資金、法規、市場等面向，建構完善且國際化的新創生態系。

邱德成說，6、7年前籌措AI學校基金會的過程給他很大的啟發，即使有好的AI創業题目與技術團隊，也必須有好的募資管道、好的股東全力支持，創業的夢想才能夠真正的成功實現。因此邀請AI產業龍頭及創投界菁英在投資年會上，分享最前端的AI技術應用與投資商機。