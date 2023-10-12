迪士尼調漲美國主題樂園門票

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迪士尼11日宣布調漲美國主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，因應有線電視業務走疲和串流服務Disney＋持續虧損。

12日美股早盤，迪士尼股價下滑0.58％，報84.36美元。今年迄今股價累計下跌2.3％。

根據迪士尼公布，加州迪士尼樂園（Disneyland）單日門票維持在104美元不變，但旺日門票調漲逾8％，至194美元。5日票漲幅將近16％，達480美元。本次漲價即日生效。

除了門票外，Genie＋快速通關調漲5美元至30美元，停車費亦調高5美元。5日跨園票調漲25％，至75美元。Magic Key年票一併調漲。

佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）雖未調漲日票價格，但調高停車費與年票。

迪士尼發言人透過聲明稿表示，迪士尼不斷增加創新設施和娛樂項目，並提供不同的價格選項，為遊客帶來獨一無二的體驗。

迪士尼調價的範圍和幅度反映，該公司謹慎地調高價格，以便讓獲利最大化，又不致於讓粉絲退粉。

相較於電視和串流業務，迪士尼的主題樂園表現搶眼。樂園、體驗和產品部門去年創造287億美元營收，高於2019年疫情爆發前的268億美元。迪士尼9月公布，該部門在過去12個月營收達323億美元。

樂園並非迪士尼近日宣布漲價的唯一業務，Disney＋自13日起，高級方案的月費將漲至13.99美元。

Keybanc分析師尼斯博（Brandon Nispel）表示，迪士尼近期調高樂園員工的最低工資，增加公司成本。該公司9月亦宣布，未來10年樂園、體驗和產品部門的投資金額將增加將近一倍，至600億美元。迪士尼必須設法支付這些開銷。

迪士尼傳統電視業務面臨有線電視剪線潮打擊，轉型至串流服務的成本高昂，主題樂園成為該公司的重要財務引擎。