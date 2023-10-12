義大煙火秀吸客！星級飯店訂房開搶 最低19000元起

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為迎接2024的到來，義大世界將連續第15年舉辦跨年煙火秀，適逢跨年、元旦3天連假，義大世界園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，皆推出3天2夜跨年住房專案搶市，雙人住房含2日早餐及跨年晚餐，最低19000元起。另有獨家的「煙火景觀房」，不用人擠人，窩在房間即可欣賞到璀璨煙火，兩家飯店各推出限量100間的早鳥優惠，10月31日前預訂並付清，可享免1成服務費好康。

【每人加價220元 遍嘗5餐廳好料】 義大皇家酒店迎接跨年，特別規劃3天2夜住房專案，入住12月30、31日2晚、包含2天早餐以及宴會廳跨年夜晚餐，雙人售價22000元，每加1人加價5000元，即可升等至2張中床的雅緻家庭房房型，也提供早、晚餐等餐飲服務。價格皆需另加1成服務費，

除了住宿與煙火外，美食也是旅遊不可或缺的重點之一，義大皇家酒店共有5大主題餐廳，提供包括義大利餐點、日本料理、中式粵菜、牛排及鐵板燒，還有老少咸宜的自助餐餐廳，如果想要品嘗星級飯店主廚的招牌好菜，訂購飯店指定跨年專案，每人加價220元，跨年夜當天晚餐就可升等為5大餐廳晚宴，輕鬆樂享義大皇家酒店提供的各國美食。

【3天2夜跨年專案 雙人19000元起】 連續施放15年的義大世界跨年煙火，已是南台灣跨年的重要指標之一，義大天悅飯店因為與煙火施放地點「義大世界大草坪」距離不到100公尺，等於飯店周邊處處都是煙火最佳觀賞區，飯店推出3天2夜跨年住房假期，雙人入住雅緻雙人房含住宿期間早餐、跨年夜特製晚餐，專案售價19000元起；每加1人加價4000元，再享升等為2張中床的溫馨家庭房房型，皆需另加1成服務費。

【兩館限量煙火房 免出門也能賞煙花】 考量到不少民眾在跨年倒數時刻喜歡直接在客房內欣賞炫麗煙火，不想人擠人，飯店官網獨家推出「煙火景觀房」3天2夜住房專案，住宿期間提供4客成人早餐與跨年晚餐，天悅飯店31000元起；皇家酒店35000元起。業者推出感恩回饋，2家飯店分別釋出限量100間的早鳥優惠，10月31日前預訂飯店任一跨年專案並支付全額款項，即享有免收1成服務費的超值回饋。以義大皇家酒店僅有3間的四季套房為例，可以8位成人同時入住，在客房內近距離欣賞跨年煙火，提早預訂還享有早鳥優惠，現省6400元。