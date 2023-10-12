解決營建業缺工 台灣智慧建築協會溫琇玲：建築業要數位轉型

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近幾年營建業面臨缺工、缺料及碳焦慮問題，被譽為「台灣智慧建築之母」的台灣智慧建築協會理事長溫琇玲指出，建築業要數位轉型，台灣應仿效日本、由政府帶頭採取獎勵機制，讓營建業者從融資貸款開始增加設備，當業者意識到省時、省能、省錢後，就會朝向智慧工地、數位轉型的目標前進。

溫琇玲說，智慧不等於科技，她常舉例說：「誰踏進來都會開門的，是自動門，但會看人開門的，就是智慧門！」簡單清楚的闡述智慧建築，「台灣過去談智慧建築的都是在建築後端，使用者階段，但隨著國際大環境變動，應從智慧工地開始做起。」

眼看淨零碳排已是全球熱門話題，不只是趨勢，更是國家重要政策，被視為排碳大戶的建築業如何減碳，進而打造零碳建築，是業界重要課題！台中市建築經營協會10月份大師講座，今（12）日下午邀請溫琇玲分享「建築數位轉型助益智慧淨零建築」，從建築數位轉型的機制、智慧淨零建築規劃與技術、建築數位轉型過程的容積獎勵策略三大面向談起。

溫琇玲說，營建業缺工議題難解，目前正在研擬以預鑄構件體積占結構體達75％以上者，可得基準容積5％獎勵、50％以上可得4％、25％以上可得3％。

台中市建築經營協會理事長連智民表示，目前營建業面臨倡導ESG、淨零排碳議題，智慧建築的系統、如何數位轉型一直是營建業必須進步的一塊。

龍寶建設董事長張麗莉則說，營建業人才的斷層其實已經出現，在嚴重缺工下，預鑄牆板或自動化控制，將能大幅降低生產時間與成本，營建業與房價高漲的情況下，將從高密度人力施工轉化為工業生產的組裝型態。

連智民指出，台灣智慧建築協會推廣建築跨域整合數位轉型（建築4.0），積極進行智慧淨零建築的技術研究與產業推廣。包括建築數據庫的建立、建築資訊建模（BIM）在智慧建築中的應用、智慧管理雲平台的建置，特別是智慧營造、智慧建材的推廣，從建築全生命週期出發，研究智慧化導入的技術與效益，資訊量很大，很值得會員好好探究與學習，跟上時代趨勢與潮流。

溫琇玲自1991年起就致力于智慧建築相關研究與評估制度之建立，她也是中國文化大學建築及都市設計系所副教授、亞太地區智慧綠建築聯盟台灣會長，至今已發表過95篇論文、38篇專業刊物及120本研究報告，溫琇玲帶領台灣智慧建築協會，多年來協助政府擬定智慧建築評估手冊，協助智慧建築標章審查作業精進，學術上、實務上都有十足經驗。

溫琇玲多年來致力於智慧零碳建築的研究與發展，近幾年尤其關注智慧建材的發展研究與標章認證，期待能提升建材產業的國際競爭力，2018年她榮獲行政院長頒發智慧建築卓越貢獻獎，2000年首創台灣第一座智慧建築模擬實驗室、2010年2月成立「社團法人臺灣智慧建築協會(TIBA)」，制定智慧建築評估機制，協助政府推動「智慧建築標章」。

溫琇玲每年都與亞洲各國智慧建築相關協會交流，2014年4月創立「亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)」，目前共有七個會員國家及地區，每兩年舉辦一次大會，她並擔任首屆APIGBA會長。