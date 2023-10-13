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生活市集跨足跨境 開啟「海外直送」服務

生活市集跨足跨境，開啟「海外直送」服務。圖／生活市集提供
生活市集跨足跨境，開啟「海外直送」服務。圖／生活市集提供

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創業家兄弟(8477)旗下電商平台生活市集宣布正式切入跨境市場，開啟「海外直送」服務，為旗下900萬會員提供在地化購物服務，於生活市集平台即可下單購買超值海外商品。

疫情加速網購消費型態成為日常，推動海外購物模式走向新消費習慣。根據關務署統計，實名認證易利委（EZ WAY）APP截至2023年8月註冊人數已突破530萬，顯示跨境市場商機近年大幅成長。

創業家集團董事長郭書齊表示，跨境購物正為台灣電商市場掀起一股新浪潮，B2C跨境電商模式將成為未來發展的重要推動力。

生活市集「海外直送」服務首波將以居家、床寢及日用品為主，透過減少物流、倉儲和包裝等成本，讓商品價格具市場競爭力，再結合生活市集天天享折扣的優惠機制，將加乘海外商品競爭力。

此外，生活市集整合金物流串接技術，提供信用卡、LINE Pay、Apple Pay、街口支付、悠遊付等多元支付方式及物流一鍵直送服務，解決海外購物繁複的退貨流程與高昂海外運費的兩大痛點，大幅降低消費者購物門檻。

生活市集更以「在地化購物體驗」為核心，包含海外直送到府、7日鑑賞服務、在地化客服、一鍵輕鬆報關、平台安心下單等五大服務亮點，挾帶900萬會員擴展跨境生態圈，展望亞洲市場積極布局零售版圖。

海外直送開幕慶，生活市集針對首購提供免運費、免關稅下單即贈 LINE POINTS 200 點。再加碼推出全面73折優惠。

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