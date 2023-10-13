台灣大獨家開賣Google Pixel 8系列 預購量年增逾3成

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台灣大哥大連續4年電信獨家代理Google Pixel硬體產品，12日起正式開賣 Google Pixel 8、Pixel 8 Pro及Google Pixel Watch 2，申辦指定專案月租1,399元起，最低0元帶走Pixel 8手機，VIP用戶續約購機最高折5,000元，實體門市舊換新，專案價最高折3,000元。

Google Pixel 8系列展示更多AI黑科技，結合攝影、翻譯、通話等功能，搭載Tensor G3晶片，運用AI技術的「魔術降噪」、「完美合照」、「魔術修圖」，強化攝錄功能，更承諾提供 7 年的作業系統與安全性更新，引爆安卓粉購機潮。

Pixel 8系列整體預購量較去年上一代同期成長超過3成，其中Pixel 8 Pro最熱門，占整體預購量約7成。機身顏色方面， Pixel 8系列曜石黑預購量占約5成最夯。過去申辦專案購買Google Pixel系列用戶，以月租999元以上專案占9成最多，隨著Google Pixel 8系列開賣，將帶動台灣大ARPU成長。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示， Google Pixel擁有業界領先的AI技術，台灣大電信獨賣Google Pixel硬體產品，引領用戶體驗AI帶來效率升級，學習使用AI享受生活。Pixel 8系列從修圖、修背景噪音、即時翻譯，透過AI演算法一鍵完成，省時省力，效果更媲美專業工作室。

看好 Pixel 8創新，帶動Pixel粉絲換機，台灣大估計Google Pixel 8系列整體銷量，將比上一代同期成長1~2成。

台灣大推動「King of Mobile」策略，在台灣整體手機市場減速下，1~9月累計整體手機銷量仍逆勢年成長約10％，台灣大也將和更多原廠洽談獨家新機優惠。

Google 台灣裝置與服務策略合作資深總監詹宗翰表示，台灣大哥大連續四年成為 Google 電信通路銷售夥伴。

台灣大提供申辦指定專案購買Google Pixel 8系列，Disney＋今年請你看(至今年12月31日)，再送MyVideo豪華月租12個月、KKBOX 3個月及GeForce NOW最高3個月免費體驗。另外，在momo購物網消費滿額，每月最高回饋750元momo幣，以48個月合約期，最高可獲得36,000元momo幣。10月15日至11月14日前購機，加碼送 Pixel 限定款犀牛盾手機殼，限量送完為止。使用台灣大「Open Possible聯名卡」到直營和myfone網路門市購機，享2％現金回饋，電信費最高享5％現金回饋。

針對購機用戶，台灣大也推出「好速加掛」方案，申辦指定專案，最低0元起帶走Google Pixel 8系列手機，最低再加付749元起，可享「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，除了送1,000元momo幣，每月5G熱點傳輸量增加25GB，居家也能享優質網路。

10月31日前於myfone網路門市申辦5G月租指定專案購買Google Pixel 8系列，最高享1000元momo幣，再抽市價4,280元的Google豪華大禮包（含Google Pixel Buds A-Series、Google 30W USB-C 充電器）。另外，10月16日至10月31日申辦專案或購買Google Pixel 8系列空機，再抽Google Pixel 8，等於有機會買一送一。10月31日前購買Pixel 8系列空機並完成舊機回收的用戶，加碼享抽500元myfone電子禮券的資格。