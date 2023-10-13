日本譴責哈瑪斯發動恐攻 以色列駐日大使致謝

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日本政府發言人12日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列的攻擊是「恐攻」，日本政府堅決予以譴責。以色列駐日大使柯恩對日本政府譴責哈瑪斯的行徑表達謝意。

日本政府發言人、官房長官松野博一12日上午在例行記者會上表示，哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊是「恐攻」。日本外務次官岡野正敬周四在社群網站發文譴責哈瑪斯攻擊以色列的行徑就是「恐攻」。

這是日本政府首度以「恐攻」的字眼形容哈瑪斯對以色列的攻擊。

柯恩（Gilad Cohen）12日在位於東京的日本記者俱樂部召開記者會，痛批哈瑪斯就是邪惡的恐怖組織，攻擊以色列，燒殺擄掠，慘無人道，就連嬰幼兒也不放過。他強調，哈瑪斯根本就是「野獸」。

對於日本政府譴責哈瑪斯，柯恩表示，日本是站在歷史正確的這一方，他對日本的相挺表達謝意。

被媒體問及以色列遭哈瑪斯突襲，致使許多平民受難，值得同情，但以色列封鎖並轟炸哈瑪斯治下的加薩走廊作為報復，造成加薩走廊的無辜民眾受災，這如同是「加倍奉還」、「百倍奉還」的集體報復。

對此，柯恩表示，以色列對加薩實施斷水斷電等包圍行動，主要是為了對哈瑪斯施壓。

對於加薩的人道狀況可能更進一步惡化，柯恩說：「現在是戰爭狀態，我們做的是不得不做的事。」

日本首相岸田文雄正考慮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行電話會談。