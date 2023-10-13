穆椿松｜營建工人平均年齡50歲 從3大方向解決缺工

最近，經過政府一連串的打炒房措施之後，房市基本上間接的走向比較健康而平穩的狀態，大的起伏相對較少，某些小區域有的稍微下降，也有的稍微上升，穆老師最近到各個工地去走訪，發現台灣整個營建工地的現場，缺工的問題似乎很嚴重，現場工作的工人，比較年輕的也有四五十歲了，年紀高於六十歲也有，平均的年齡恐怕都約在五十歲左右，看來台灣未來缺工的問題，還蠻嚴重的！

探討原因，第一，少子化，對於未來年輕人就業市場，年輕人的數量會相對較少一些，第二，技術工人的培養不易，培養的時間長且辛苦，因為營建工地環境的酷熱，相較辦公室的環境差很多，對於年輕朋友要進入到勞工職場，欠缺吸引力；第三，現有的勞動力平均年齡將近五十歲，未來勞工的匱乏，恐怕是彌補的速度比消失的速度來得慢；第四，勞動環境的安全性相對較弱，工地現場需爬高爬低，雖然勞檢局有規定的安全防護，但是實質的落實上可能略差，相較之下，工地的安全性比其他的工作環境，不容易吸引年輕人，以上這些問題，穆老師在思考怎麼解決呢?

解決的方法大概要分三個系統，第一引進外籍勞工，但是引進外籍勞工，也是治標而無法治本，況且現在的招募也越來越難，現在泰國、越南的工資也不斷在上漲之中，未來是不是能適應台灣的環境，都是不容易去探討的，第二解決的方法，台灣勞工的薪資要大幅度的提升，透過大幅度的提升，才能夠吸引想要多賺錢的年輕人進入到營建的勞動市場，從基層做起；第三個方法是勞動環境的改善，當然，台灣的勞檢局對於工作場所的安全，都會有所要求，未來所有的營建業對工作場所的安全要求，恐怕都要再提高才是良策，才能夠保障勞工朋友的安全性，以上的方法，可漸漸改善台灣未來營建勞動市場的缺口，否則的話將會越來越惡化，使得勞動力的缺口不容易補足。