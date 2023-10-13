猶豫不決時 優秀主管靠這些理論來判斷

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主管應以商業理論作為決策標準。因為那些理論是經過許多例子驗證的成功模式。

優秀主管能立刻下決策，就是因為把商業理論當成判斷標準。現代管理學之父彼得．杜拉克（Peter Drucker）的「選擇和集中」、著名管理學家麥可．波特（Michael Porter）的「競爭策略」等，都是很多商務人士在實踐的商業理論（常見的商業理論見附圖）。

已被確立的商業理論大多具有一定的實效，這些知識能為主管帶來極大的優勢。

現在開始學也不會太晚。先試著讀基礎架構的商業書，也可選擇參加商務課程。考證照也是不錯的方法。不論合格與否，為挑戰而學習，都能充實自己。

•SWOT分析：是在制定發展戰略前，透過分析自身優劣勢、外部競爭的機會和威脅，以了解競爭優勢的定位。

•安索夫矩陣：以產品和市場作為兩大基本面向，幫助企業建構產品與市場的關係，以了解該採取什麼策略。

•競爭策略：企業想在選定的市場中競爭，有三種策略可選擇：成本導向（降低成本）、差異化（產品、服務等和競爭對手做出差異）或目標集中（針對特定顧客）。

•行銷組合：精準鎖定消費者期望的商品，進而擬定出能滿足目標市場需求的行銷策略。

•平衡計分卡：一項用於策略績效管理的工具，衡量企業內外部績效，並藉此擬定長程戰略目標方案。

•人力資源管理：若將不適當的人力配對不適當的職位，資源效益不但全無，甚至可能損耗。人力資源最重要的是培訓及發展，以發揮各階層的人力潛能。