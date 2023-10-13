美通膨續降Fed鴿聲嘹亮

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美CPI年增率變化

Fed最新利率預估

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率超出預期達3.6％，但與前月持平在3.7％，核心CPI年增率更降到4.1％，創2021年以來新低。美國通膨維持降溫，市場更篤定聯準會11月例會不會升息。

芝商所（CME）的FedWatch工具最新預期，Fed10月31日～11月1日政策會議按兵不動機率一度上升至93.5％，至截稿仍超過87％。

市場分析，強勁勞動力市場支撐消費需求，進而帶來價格壓力保持在聯準會（Fed）目標上。目前尚難判斷聯準會後續是否再次升息，但至少支持決策者一段時間內將利率維持高位的意圖。

惟市場觀望氣氛仍濃厚，12日美股開盤三大指數微幅走揚，在平盤間遊走。

台北時間12日21:37，道指小跌0.03％，那指漲0.12％，標普500指數漲0.02％，但晚間10點後，三大指數又一度轉跌。

美國勞工部勞工統計局12日公布，9月CPI年增與8月持平，但月增率為0.4％，相較8月的月增0.6％放緩，8月CPI數據創14個月來最大月增幅。

排除波動大的食品與能源價格後的核心CPI，從8月年增4.3％降為4.1％，與前月相比增幅0.3％，與8月的月增幅一致。至於9月住房成本因租金貴增加，二手車價格下跌。

Fed去年3月啟動升息循環後，美國通膨率連續18個月在Fed2％目標之上。去年3月迄今，Fed已調升聯邦基金利率525個基點，利率水位升至5.25％～5.50％區間。

以巴衝突爆發後，美國公債殖利率自16年高點回落，中東局勢緊張也讓Fed怯於進一步緊縮貨幣。根據昨日公布的Fed會議紀要，相比前次紀要偏鴿派，決策者普遍認為要平衡過度緊縮和緊縮不足的風險，大多數人仍認為有通膨上行風險。

（相關新聞見A2）