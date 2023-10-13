大立光法說 Q4營運動能月月增

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大立光12日召開法說會，第三季毛利率及營益率42.56％、28.5％雙雙創下近10年季度新低，被市場稱為「老實樹」的董事長林恩平表示，展望第四季，預期10月營運動能會較9月好，11月更比10月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢。

他表示，以前對景氣看法很悲觀，現在比較「沒有那麼悲觀」，但還是不樂觀。

受潛望式鏡頭良率不如預期，及零組件外購拉高成本等因素衝擊，大立光第三季合併營收136.29億元，季增66.32％，為今年單季新高，毛利率42.56％、季減6.3個百分點，創2013年第一季來新低，但業外收益加持31.61億元，拉高單季每股稅後純益（EPS）44.6元。

大立光今年前三季合併營收為309.59億元，年減7％，毛利率為46.36％，年減7.89個百分點，稅後盈餘129.37億元，年減30％，每股盈餘為96.93元。

iPhone 15系列上市後供不應求，大立光獨家供應iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭，惟因韓國模組廠良率不佳致供貨不順。另，華為Mate 60系列，大立光是華為鏡頭供應商之一，帶動第三季業績快速成長。

受惠高階智慧型手機鏡頭導入G+P（玻塑混合鏡頭）需求增加，林恩平指出，大立光有自製玻璃鏡片，不夠的會從市場購入。對於市場關注潛望式鏡頭和玻塑混合大光圈鏡頭，他表示，過去有人說要做8P（塑膠），但用的人很少，價格太貴了。

至於大立光第三季毛利率42.56％會不會是低谷？林恩平回應，價格沒有往下的空間，只要提升良率，毛利就會好一點。他並表示，今年高階機種銷售狀況比預期好，高階的主鏡頭或潛望式鏡頭，使用群數會增加，從一個群變成兩、三個群。

（相關新聞見A3）