協助業者評估淨零風險 政策應該更透明

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台灣淨零政策是數年來能源及永續政策的升級版，它為台灣的未來發展加注一項對國際的承諾。只是，台灣在2022年宣布將於2050邁向淨零後，除歐盟在2023正式通過要課徵碳邊境稅的CBAM法案，美國清潔競爭法（CCA）也預定在2024年上路。這些外部要求，對台灣出口企業來說，不只是永續願景的升級，更是實質進入國際市場條件的變化；如何風險評估、如何投資與累積能量妥適的因應，企業需要更透明的政策資訊。

在台灣剛展開能源轉型時，業者主要關心電力備轉容量是否足夠，特別是颱風、地震到來時，工廠所在地是否會無預警停電，政府在確立能源轉型方向後，也不斷保證電力必足夠供應，後來同時在網路上提供即時供電訊息，讓業者放心。

而在揭露2050年淨零目標後，政府則提出12項戰略與四大轉型方向，分別由主責部會規劃推動策略。其中，金管會相當積極，升級提出了「綠色金融行動方案3.0」，不但金融同業必須開始自我要求，也要藉著投資與融資機會，引導產業界進行碳揭露與減排投資，幾乎所有的企業都因此受到影響。同時，對上市櫃企業設定時間表，必須按標準從企業社會責任報告，調整成發布永續報告書。經濟部也透過疫後特別預算，廣泛地協助業者進行碳盤查，並補助業者減碳投資。

只是，這些淨零政策並未考量歐盟及美國課徵碳邊境稅議題，特別是會對那些台灣企業的綠色競爭力產生實質影響。

首先，從歐盟的碳邊境稅來看，所要課徵的標的是產品的碳排放，且先限於範疇一的碳排。不過，未來必然納入範疇二的間接碳排，即輸入電力、熱或蒸汽而造成間接排放溫室氣體。在這樣的趨勢下，台灣業者的綠色出口競爭力，必然會大幅受到「能源轉型」進展的影響。

按目前能源轉型的兩個主要再生能源推展進度，即太陽光電及離岸風力發電的推動，似乎都較預期落後，兩者要達成預定目標，還必須相當的努力。再按綠能的採購，市場大部分的綠能，顯然都已被台積電買走，在此種情形下，台灣廣大的出口業者該如何及從那裡購入綠電，以降低來自範疇二，即高電力碳密集度的負面影響？

第二，能源轉型的減煤、增氣、展綠戰略，既然可能出現失敗的風險，在「淨零能源轉型」上，預定採行那些戰略作法予以因應？是要在燃煤、天然氣電廠廣泛採用碳回收儲存（CCUS），還是藉由再生能源產製綠氫，然後藉以降低天然氣電廠的碳排，或者想要進口氫氣或其它的可能作法，不論何種選項或組合，都需要相當龐大基礎設施的調整，也需要相當龐大的投資。

在2050年淨零目標出現後，產業界掀起一波氫能熱，特別是業者還研製出「氫能巴士」。從全球市場角度看，或許氫能車、氫能巴士有其成功發展的商機。不過，在台灣既有的「能源轉型」戰略方向下，實在並不清楚「氫能」是否為台灣合乎成本效益的新能源，在透過再生能源產製綠氫，再與天然氣混燒的方向下，是否還有剩下的氫能供應氫能車及氫能巴士使用。到底「淨零能源轉型」，將朝那個方向發展？

第三，金管會要求銀行透過投融資，引導企業進行減排投資，經濟部則透過疫後特別預算補助，補貼銀行利息或直接補助企業，引導企業進行減排投資。這些政策都立意良善。不過，到底那些具體減排投資行為，才是真正有助於減排、有助於提升綠色出口競爭力的投資？舉例而言，在歐盟市場，英國是相當重要的扣件出口國，而英國推動淨零已經多年，成效卓著，特別是在協助各行業業者的減排投資項目，係由政府與業者協議減排程度，並提供標竿解決方案讓業者參考決定投資。

如果銀行聽從金管會的政策，為企業減排投資降低利率，犧牲了銀行的利息收入，但是並未真正有助於企業提升綠色出口競爭力，那麼在一段時間後，不但對企業的出口不利，甚至將會影響到銀行融資本金利息的回收。對於這些政府透過政策引導業者減排投資，當中可能在中長期為銀行、為企業帶來的風險，似乎政府應該有些作為，至少應對銀行提供些許管制鬆綁的誘因。

長期以來，台灣許多產業的出口競爭力，除了優質勞動力及工程師外，大多更得利於價格相對便宜且穩定的能源供應。展望未來，就在歐盟CBAM課徵碳邊境稅，率先將原本被視為「外生變數」的「碳排支出」內生化後，政府如何透過「淨零能源轉型」，維繫原本相對便宜的低碳能源價格，或者有必要引導業者全面軟硬整合的大幅轉型，凡此，都有賴主管機關從企業未來面臨的可能風險，提供更透明的資訊，才能有效協助出口業者進行風險評估與進一步的投資決策。