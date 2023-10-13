金融三業 對以曝險1,788億

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以巴爆發軍事衝突，金管會緊盯金融業對以色列的曝險部位。金管會12日公布，至8月底銀行、保險、證券三業對以色列的曝險，合計達1,725.77億元，投信基金投資部位則曝險62.15億元，目前銀行已提列2.27億元的評價損失，較去年同期微幅增加，曝險最多的壽險業多是投資以色列公債，目前付息正常。

壽險業者表示，全球許多經濟、金融命脈都是猶太人主導，以色列「絕對安全」，且其以美元計價的30年公債，目前殖利率達5.73％、信評AA-，投資基本上沒有太大風險。

銀行局副局長童政彰指出，8月銀行對以色列曝險共31.77億元，較去年同期增加5.86億元，其中授信為7.71億元（較去年同期增5.57億元）、投資24.06億元（同比增0.29億元），國銀對以色列的投資主要是政府債、金融債，收取固定收益為主，目前已提列評價損失2.27億元，較去年增加0.98億元。

保險局副局長蔡火炎進一步說明，8月底壽險業對以色列曝險共1,694億元，較去年增加26億元，主要投資以色列公債，帳列在以成本列帳的AC項下或價值波動進淨值的OCI項下，目前都沒有被降評或無法付息的情況，繳息皆正常。產險業則零曝險。

證期局副局長高晶萍強調，8月底證券期貨、投信投顧業對以色列都是零曝險，但投信基金有106檔、曝險金額62.15億元，較去年同期的80檔、51.31億元增加了26檔、10.84億元，主要是新興債券基金的投資部位。曝險金額占投信基金規模從去年的0.11％，降至今年的0.1％，風險仍屬可控。

以巴衝突爆發前，全球經濟就因為利率高漲、俄烏戰爭而缺乏動能，現在又要面對新的以巴可能發生戰爭的風險、油價飆漲可能。金管會認為，面對地緣政治、全球經濟下滑風險，將持續密切關注，金融業有一定的韌性可抗壓，必要時，金管會也會祭出相應措施，以維持金融市場的穩定發展。