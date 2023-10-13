台股戰季線達陣 萬七在望

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台股12日盤勢概況與專家看法

美國聯準會（Fed）9月會議紀要市場樂觀解讀，美債殖利率回落帶動周三美股收紅，主要亞股12日跟漲，台股在外資繼續以逾200億元重金買超下，推升加權指數站上季線，終場上漲153點收最高16,825點，萬七在望。

至於美國9月CPI數據出爐後，美股上下震盪，不過，富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生指出，台股坐擁日KD等技術指標正向、權值電子股人氣增溫、外資買盤回籠、Fed應偏向不繼續升息、多數個股回檔已深等「五大利多」，只要Fed年底前升息機率降低，就有利美股回穩，也拉升台股年終行情的表現空間，指數將續朝前高16,920點逼近，並有機會於下周劍指萬七，但須觀察量能變化，若無法穩定增溫至3,000億～3,300億元之間，則採短打並不宜過度追價。

昨日推升台股走揚仍是外資，除了買超241.05億元，累計今年再轉為買超73.99億元，在台指期淨空單大減3,155口至877口，法人看好外資在第二季大舉提款逾3,700億元，近期可望展開回補。

內資方面，投信續撒19.12億元銀彈連買48天，自營商買超24.9億元；三大法人再度聯手買超285.03億元，改寫四個月來最多，八大公股銀行則逢高調節77.67億元，連二賣換銀彈。

以買超金額前五大標的來看，外資對台積電加碼70億元最多，推升其上漲1.1%收550元站回季線與所有均線，也加碼AI概念股緯創22億元、定穎投控9億元、鴻海12億元，並買超元大台灣50ETF共12億元回補台股，拉升加權指數收上季線並站回所有均線，也帶動AI概念股普遍回神。

選股上，儲祥生指出，美股上漲有利外資買盤回籠，先前慘淪提款機的台積電將成為回補首選；跌深的AI族群則反應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳月中將再訪台利多，亦可望於反彈之際扮演要角。