Fed會議紀錄：決策應更加謹慎

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美國聯準會（Fed）11日公布會議紀錄，內容顯示，由於美國經濟路徑的不確定性增長，以及波動的數據與緊縮的金融市場，為經濟成長帶來風險，導致Fed決策者上月對於是否再次升息意見分歧，但一致認同利率應維持高點一段時間，以及決策應更加謹慎。

Fed理事華勒同日表示，較高利率有助於Fed減緩通膨，進而「觀望」利率是否須再調升。此論點與近期其他官員鴿派說法相似。另一位Fed理事鮑曼則持不同看法，認為支出仍旺盛、就業市場吃緊，意味可能須進一步升息。

Fed 9月19到20日的會議紀錄顯示，「多數與會者認為在未來的會議再調升一次聯邦基金目標利率是合適的，但一些官員則支持不再升息才恰當。」

雖然對於是否再升息意見不一，但所有官員對一件事看法一致，就是在決策官員預料通膨返回2％目標之前，利率必須維持在高點。

由會議紀錄來看，決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）全體認同未來決策須「謹慎行事」，政策走向繼續立基於經濟數據，而非任何預設路徑。官員們也全數同意「政策應該維持限制性一段時間，直到委員會有信心通膨持續朝向目標前進」。

此外，官員討論焦點也由利率「升至多高」轉換到維持高利率「多長時期」。

官員致力因應眼前的風險，同意當前不只是通膨的風險，這包括全球能源和糧食市場可能導致新一波價格漲勢，此外還有全球成長減緩、罷工、金融市場緊縮都可能突如其來地對打擊經濟。

根據CME的FedWatch Tool，會議記錄公布後，投資人認為10月31日到11月1日會議升息的機率不到10％，12月會議升息的機率約26％。

Fed在7月將利率上調1碼至5.25％～5.5％的22年高點，9月例會決議利率維持不變。

上次會議後公布反映各委員預期的點陣圖，顯示三分之二的委員認為年底前須再升息一次。此看法已反映在市場上，自9月會議以來，美10年期公債殖利率累計已勁升0.25個百分點。