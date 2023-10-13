地緣政治 成CEO眼中首要風險

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地緣政治和政治不確定性，成為全球主要CEO眼中的首要風險。KPMG最新發布2023全球CEO前瞻調查，1,300位大型企業CEO評選出的五大風險，依序是：地緣政治和政治不確定性、企業營運、新興科技、供應鏈和監管法規。

相較去年五大風險依序分別為：新興科技、企業營運、監管法規、環境氣候以及企業聲譽，此項結果顯示，地緣政治不確定性和供應鏈都是受矚目的新議題，且地緣政治去年時還不被視為是主要風險，今年直接躍升CEO心中最大的風險來源。

調查也顯示，仍有73％CEO對未來三年全球經濟前景有信心，和去年比重（71％）相當；但有77％的CEO表示，利率上升和貨幣緊縮政策，可能成為延長全球經濟衰退的威脅，生活成本壓力會對企業未來三年的繁榮，產生衝擊。

此外，調查發現CEO持續大力投資生成式AI，以尋求未來競爭優勢，並將這項技術列為中期內首要投資項目。並有70％的CEO表示，生成式AI仍然是重點關注領域，多數CEO（52％）更期望可在3到5年內看到投資回報。

KPMG全球CEO前瞻大調查的受訪對象，範圍設定為全球主要企業1,325位CEO，受訪企業年營收均逾5億美元，且3分之1受訪企業年營收逾100億美元。調查範圍涵蓋澳、加、中、法、德、印、義、日、西、英、美等11個主要市場的11產業類別。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，全球政治、貿易動態和國際關係持續變動，迫使CEO重新評估其策略重點，並在全球政治角力中展現應對複雜相互關係時的韌性，且儘管經濟和政治不確定性升溫，CEO面對ESG議題反而更專注。