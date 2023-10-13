以巴衝突 未釀股市黃金新變數

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以巴衝突對全球金融與經濟帶來的衝擊，引來各界高度關注。法人對此表示，初步觀察以巴衝突並未導致地緣政治風險再起，美股收紅、台股同步勁揚；財經官員分析，以巴衝突與俄烏戰爭層次不同，目前觀察焦點在於，衝突背後會不會有大國勢力的介入。

財金官員進一步指出，俄烏戰爭的雙方，分別代表或背後有大國勢力倚仗，衝突層級上升，進一步影響原油、能源供給，並對全球經濟帶來一定衝擊，但目前以巴衝突還沒有上升到這個等級。

元大銀行最新分析報告指出，以巴衝突後美債殖利率大幅回跌，衝突發生前，美國10年期公債殖利率一度站上4.88％，引發全球金融市場大幅波動，殖利率走高主因包括擔憂政府關門，以及通膨壓力難以削減，但隨後殖利率出現回跌跡象，美國10年期公債殖利率反回跌至4.65％。

元大銀認為，殖利率下滑有利市場情緒回穩，但中期仍需仰賴危機降溫或中美關係改善，尤其衝突是否外擴，或引起油價走高，是短期觀察的焦點所在。西德州原油原本一度大跌，但在以巴衝突後小幅走高。

黃金市場方面，目前衝突不是主要變數，台銀最新黃金報告指出，上周美國公布的經濟數據顯示美國經濟依舊強勁，但金價卻沒有持續跌破到1,800美元。另據世界黃金協會最新報告，全球央行包括中國、波蘭、土耳其等8月持續購金，黃金儲備淨增加77公噸，加上美國Fed官員偏鴿派的發言，可望提升投資者購買意願，進而推升金價重回1,890美元左右，美國經濟數據表現如低於預期，有助於近期金價止跌回升。