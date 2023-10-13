美晶片禁令 台積可望再豁免一年

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台韓晶片製造業者在大陸布局概況

繼日前韓國三星電子、SK海力士傳出獲得美國給予無限期延長豁免，得以對其大陸工廠出口晶片製造設備後，知情人士披露，台灣「護國神山」台積電也有望再獲美方給予一年期豁免，即台積電大陸廠可繼續訂購美國製造設備，穩定其大陸生產業務。

華爾街日報12日報導，美國政府去年10月針對大陸實施晶片禁令時，已經給予三星、SK海力士及台積電一年期豁免，期限均在今年10月11日到期。但因8月底華為新機的處理器晶片採用中芯國際的7奈米製程，象徵大陸突破美方科技包圍網，令外界大感震撼。加上近日美媒點名亞翔、漢唐等台企協助華為建造晶片廠，更令各方關注美國會否延長台韓業者的豁免期。

不過，韓國政府9日表示，美國已給予三星和SK海力士無限期延長豁免期，其現有的大陸工廠可進口美國晶片製造設備，不必再另外尋求美國批准，各方焦點於是轉向台積電。華爾街日報據消息人士指出，美方已通知台積電，就美國對大陸的出口限制措施，再給予一年的豁免。

消息人士表示，華府方面已經通知台積電，只要工廠不進行重大技術升級，就能在可預見的未來維持大陸市場的業務。

報導稱，三星電子與SK海力士都是記憶體晶片生產巨頭，台積電則是全球晶片代工製造業霸主，三家台韓業者都在大陸建立生產基地，由於美國禁令將對三家企業在大陸的經營及營收造成影響，三星與SK海力士甚至曾一度考慮將工廠遷出大陸。

目前台積電在大陸上海、南京設廠，受到美中科技戰影響，近年台積電選擇降低大陸的營收比重，並積極擴張海外產能，將地緣衝突降至最低，目前大陸業務占營收比重不到15％。市場人士研判，台積電南京廠是以28奈米製程技術為主，未來迭代至先進製程機率不高，影響有限。

然而，在美國對大陸晶片出口禁令滿一周年之際，近日傳出，美方更大範圍管制以補足原本禁令漏洞的更新版措施，正蓄勢待發，AI晶片也將重點列管。美國行政管理和預算辦公室網站（OMB）日前披露相關法規內容，分析指出，這代表影響更大的限制措施已在各部門達成共識，可能會很快推出。