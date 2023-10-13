AI伺服器需求旺 緯穎、廣達急擴產

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因應AI伺服器訂單能見度明確，後市需求樂觀看增，台兩大雲端IT基礎設備原廠直銷（ODM-Direct）供應商緯穎及廣達，加速擴建非中地區伺服器產線，近日再傳新進度；其中緯穎於馬來西亞首建自有新廠已完成第一期後段組裝廠，廣達則再加碼美國加州的後段組裝新產線，同為日後AI伺服器訂單備戰。

緯穎位於大馬柔佛州士乃機場城的第一期伺服器整機櫃組裝新廠，12日正式揭幕，為超大型資料中心啟動整機櫃組裝服務。另前段伺服器主機板產線的第二期工程，也將在明年完建、投產營運，屆時緯穎針對東南亞地區雲端服務及客戶，將可提供高端AI伺服器和先進冷卻技術。

緯穎近兩季雖受客戶調整庫存及資本支出影響，出貨及營收動能對比去年同期高基期，呈現逐季走緩、年減幅擴大走勢。緯穎先前坦言今年營收表現將受到挑戰，但海外擴廠增產的步調不會停擺，尤在大馬新廠加入後，其於亞太地區建立一站式製造、服務和工程中心願景也得以實現。

特別是進入第四季後，採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器產品將陸續出貨，可望對緯穎營收帶來利多，法人預估第四季營運彈升後，動能將延續至明年。

廣達近年也對北美及東南亞加快布建產能，今年除了新增越南據點、建置新廠，近日也針對美國廠區擴建新產能。

廣達加州Fremont廠一直是其伺服器在美的後段組裝主力廠，近年已數次擴充，隨著手上Tier 1的CSP建置資料中心需求不斷增溫，廣達田納西廠也在近兩年間幾度增資，為營運需求及擴充產能做準備。

今年8月間，廣達先以1.35億美元（約合新台幣42餘億元）增資其加州子公司，隨後即由加州子公司在灣區租下一處近4,500坪的製造園區用地。近日廣達公告將以7,960萬美元（約合新台幣24.8億元），發包予McLarney Construction, Inc.承包共三項廠區內的興建承包案。

外界預期，廣達新建置產能最快於明年下半年後才逐步加入，放量投產時程則落在2025年上半年。廣達隨著手上配置H100架構的高階AI伺服器新品，自8、9月起陸續出貨，貢獻營收效益，預估全年伺服器業績年增兩成目標達陣可期外，明年更將有進一步顯著提升的年增幅。