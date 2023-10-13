Q3毛利率、營業利益率遠低預期 大立光雙率急墜 法人降評

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大立光近四季營運

光學族群股王大立光第三季法說會落幕，雖釋出高階機款拉貨優於原先預期與客戶對高階鏡頭興趣提高等看法，但上季毛利率、營業利益率急墜，遠遠低於外資圈預期，保守派看大立光後市占上風，本國即有投顧由「買進」降評為「中立」。

法人指出，多頭派可能寄望大立光10、11月營收上升，但觀察過去幾年單月營收軌跡，因大客戶蘋果新iPhone發表，大立光9～11月營收幾乎都呈逐月上揚態勢，此為傳統季節性狀況。

市場原本對大立光第三季毛利率共識值為52.1％，營業利益率預期則為40％，美系外資於大立光法說前夕，先一步將預期下修到48.9％與36.7％，沒想到實際公布的成績單嚴重低於市場預期，亦低於先前才降評大立光「劣於大盤」的海通國際估計值，毛利率僅42.6％，寫2013年以來單季新低。

法人指出，大立光第三季每股稅後純益（EPS）44.58元，雖優於預期，惟觀察獲利結構主要來自新台幣兌美元貶值，匯兌利益19.5億元，對EPS影響數為14.6元。本業部分受美系客戶新產品良率承壓，以及舊機種價格下滑影響，毛利率大幅低於預估，整體而言，大立光單季本業獲利不如預期。

另外，本國投顧觀察大立光股價走勢與營業利益率相符，近年受制於華為先前退出市場、鏡頭規格升級趨勢放緩、iPhone扶持競爭對手，以及智慧機庫存調整等影響，大立光在產能利用率與產品組合腹背受敵下，營業利益率走低，連帶使得股價持續修正。

展望未來，隨美系客戶潛望式鏡頭使用機種數攀升加上良率改善下，推測營業利益率轉折點推遲至2024年第二季。