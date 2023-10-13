續拚RISC-V 晶心科 新晶片在台積下單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美中科技戰火，已從半導體設備、晶片延伸至指令集架構，外傳美方將對RISC-V採取制裁，對此，RISC-V概念股晶心科董事長林志明受訪時分析，RISC-V為全球通用標準，單方面禁止機率不高，推測會以制裁與特定公司往來的方式進行，現階段美方已制裁的公司，與晶心科沒有合作關係，對晶心科業務影響不大。

林志明對於近期美方擬制裁RISC-V技術不予置評，但他強調，RISC-V是一個標準，如同WiFi6標準一樣，要如何禁止，晶心科密切關注後續。法人研判，RISC-V指令集本身不會被制裁，可能會採用禁止提供特定公司技術服務等方式來進行，初步觀察對晶心科影響不大。

林志明進一步分享，越來越多國際大廠採用RISC-V架構來設計晶片，其中，Meta的AI晶片MITA會在2025年問世、Google宣布安卓未來將支援RISC-V架構，高通、恩智浦、英飛凌等五大巨頭組成合資公司，擴大生態系範圍，都表示RISC-V生態系之軟硬體已臻完備，隨時準備好投入量產。

林志明強調，對AI等大型語言模型來說，記憶體是巨大挑戰，模型嚴重受限記憶體容量和頻寬限制。林志明補充，晶心科已協助國際級客戶利用該公司IP，完成記憶體內運算（Computing in memory）晶片，並順利在台積電下單。

法人指出，未來若成功於記憶體內完成運算，對AI處理器將是一大突破，並證明RISC-V架構將有達到顛覆運算技術之效果；目前IBM已有發展此類記憶體內運算的類比AI晶片，直接連接多個數位處理單元、數位通訊結構，並在類比記憶體內運算結合，大幅提高能源效率。

此外，英特爾、輝達、聯發科、谷歌等13家科技和半導體企業更正式發起全球RISC-V軟體生態計畫「RISE」，加速RISC-V架構的商業化推進。身為台廠先行指標公司，林志明強調，晶心科將持續拓展RISC-V應用，隨時準備好為各產業做出貢獻。