總統蔡英文：台歐合作 確保供應鏈韌性

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總統蔡英文12日出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」致詞表示，建立更具韌性及能抵禦干擾國際供應鏈是台歐共同致力達成目標，全球各國正競相在快速發展晶片市場占有一席之地，台灣有成功的產業經驗，是歐盟可信賴合作夥伴，可確保供應鏈韌性。

蔡英文指出，2022年台歐貿易額超過750億美元，歐洲在台投資對台灣產業發展至關重要，例如風能產業。截至今年8月，歐盟企業對台總投資累積超過570億美元，截至今年8月，歐商對台接投資累計突破570億美元，已超過外國來台投資總額1/4，歐盟仍是台灣最大外資來源。

台歐再生能源合作不斷成長外，指標外商包括艾司摩爾（ASML）、默克（Merck）、液空集團(Air Liquide)，持續投資台灣，象徵雙邊經貿成長里程碑，也反映歐洲更加重視台灣在國際供應鏈中關鍵地位。另台商也積極布局歐洲市場。她說，今年台積電表示，預計投資38億美元在德國建廠。台灣和捷克也在汽車工業、精密機械以及高階雷射等領域拓展更多合作機會。至今年8月止，台商在歐盟投資累積逾95億美元，比去年同期成長17.5％。

提及確保半導體供應鏈安全，蔡英文表示，面對新冠疫情、俄烏戰爭及氣候變遷挑戰，國際合作對維持全球供應鏈及整體經濟穩定至關重要，其中台灣扮演重要角色，因為台灣擁有完整半導體生態系，生產供應全世界一半以上半導體，及大多數最先進半導體製程。

她說，歐盟「數位十年」政策強調人工智慧、綠色科技、5G和高效能運算領域，這些都需要穩定晶片供應。而《歐洲晶片法案》上月生效，歐盟在晶片產業供應安全及韌性強化，已邁出重要一步。而歐盟在「印太合作戰略」共同報告表示，將與台灣合作強化半導體供應鏈，因其了解這是實現供應鏈韌性所不可或缺。