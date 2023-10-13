高利保單分給再保 保險局表態這樣說

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保險局修正準備金與再保分出分入辦法等三大重點

金管會禁止壽險業借錢充面子。有壽險公司規劃以「財務再保險」，因應2026年接軌保險負債會計IFRS17及新清償能力指標（ICS 2.0），以增加現金、降低負債缺口，保險局12日表態，再保恐有不履約或不續約問題，公司自行強化資本、增資「比較實在」。

老壽險業早年5％以上的高利率保單、帳上大量幣別不匹配等問題，在接軌IFRS17及ICS時，恐需增提準備金或增資，新光人壽董事長魏寶生日前提出，希望爭取用財務再保險，將高利率保單的風險移轉給再保公司，包含死亡率與利差損都切割出去，以降低接軌的負擔，也會有現金流。在保險局表態後，此舉恐行不通。

保險局12日預告再保險相關規定，明訂再保險契約如果具有財務融通目的，必須先通過顯著風險測試，且必是死亡、罹病等理賠風險，才能分出去給再保公司，「利差損」並不再可分出的範圍，希望公司自己透過強化資本等方式，去解決利差損問題。

財務再保險同樣有部分風險分出去給再保公司，但以往是發生10％理賠金額的風險至少有10％，大部分是透過再保合約，融通現金到壽險公司，以強化資本適足率，說白了就是「向再保公司借錢」。對此保險局直接說：「不希望沒有顯著風險移轉就做財務再保，否則就跟融資沒兩樣。」

且財務再保險多是一年的合約，再保公司可能有不履約風險，也可能不再續約，壽險公司若是欠缺長期資金，保險局官員表示，增資才是正辦，不要去想其他短期融通的方式；同時壽險業若要做財務再保險，必須先訂內部程序，報金管會備查，真正要作財務再保險時，要保險局事先同意，才能跟再保險公司簽約，目前看來，成功可能性很低。

此外，保險局也修正「各種準備金辦法」，增訂再保公司若要辦理「其他新興工具的非傳統再保」，也要提存準備金。官員舉例，像是「巨災債券」就是非傳統再保工具，官員強調，如果要用巨災債券取代傳統再保合約，就要增提準備金，之前只有函令規定，現在提升位階，放進各種準備金辦法明確規定。新規定預計預告60天，配合IFRS17在2026年1月1日上路。