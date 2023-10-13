壽險全年新約保費 恐創17年低

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美債殖利率飆高，加上投資型保單新制奏效，資金全跑往債券。六大壽險9月新契約保費罕見不到300億元，預估整體壽險9月新契約保費可能450億元附近，前九月新約保單賣不到5,200億元，全年恐難破7,000億元大關，將創下2007年以來的17年新低。

今年新契約保費收入低迷，主要有兩大因素，一是因美聯準會（Fed）維持利率高檔，資金多移往美債或債券ETF等，資金排擠效應導致不管是投資型保單、利變型保單銷售都不佳；二是投資型保單新制上路，賣相不佳加上銷售門檻增高，8月投資型保單僅賣133億元，9月恐也只有百億出頭，恐創2012年7月之後、即134個月低點。

9月六大壽險新契約保費約275億元，是今年前九個月最低，年減113億元或29％，預期9月壽險新契約保費約450億元，將會是2007年3月以來的單月新低點。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽等六大公司，新契約保費市占率約63％~66％，6月及7月有投資型保單停售保費挹助，國壽連二月保費逾200億元，但9月只剩下54.2億元。

富壽轉攻分紅保單，其他四家亦多以美元利變保單為主。前九月六大壽險新契約保費約3,374億元，年減545億元或14％。預估前9月壽險新契約保費可逾5,100億元，相較去年同期的6,257億元，將年減約1,157億元，衰退18％。

若買氣持續不振，預期今年壽險業新契約保費要達到7,000億元有難度，不僅低於去年的7,730億元，更可能低於2007年的7,519億元，2006年則是5,246億元。由於美國11月仍有升息機會，加上美債殖利率續維持高檔，市場也還未熟悉投資型保單新制帶來的影響。壽險業者表示，今年只剩下三個月，只要美國利率不降或持續上升，整體新契約保費單月可能就在300億元之間，全年約在6,000億元左右。