台電小額綠電 6組合開賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為解決中小企業的綠電需求、讓小額需求的業者也可跟上能源轉型，經濟部13日將舉行「台電首賣小額綠電」記者會，台電規劃1萬度、5萬度兩種電量搭配1年期、3年期、5年期，共有六種組合，讓國內的中小企業可選擇更多小包裝綠電商品、滿足不同等級的綠電需求。

經濟部長王美花將主持記者會，這項橫跨能源署、標準局、台電的計畫也象徵突破過去綠電銷售模式，立下新的綠電交易里程碑。

經濟部官員表示，小額綠電銷售試辦計畫，主要是從「台南鹽田光電」和「彰化彰濱光電」兩個台電自建再生能源案場中釋出，預計匡列5,000萬度綠電，並且分作兩階段上架綠電交易平台，第一階段將於10月底開賣，目標販售1,000萬度綠電。

據了解，販售規則將以競標為主，標售底價為銷售光電案場適用的躉購費率，預計會比市場行情略低，最終以「價高者得」，中小企業一次投標可以勾選六種商品志願，但「每一個電號只會得標一種商品」，且為了避免少數企業大量收購、讓有需要的業者可以更審慎評估需求，在第一階段得標的電號將不得再參與第二階段的投標。

官員指出，得標的業者仍須負擔憑證審查費用等規費，在走完平台媒合程序後簽約，預計最快在2024年轉供，正式加入使用綠電的行列，第一階段沒有得標的業者也不用擔心，預計年底還會有第二階段標售。

隨台灣綠電交易市場的快速發展，經濟部標準局持續規劃各種方案來媒合供給方與需求方，2022年開始與公協會合作，鼓勵較具價格競爭力的太陽光電案場進入市場，同時調查各產業廠商綠電需求，利用「再生能源綠市集」線上線下管道，積極提供企業多元綠電採購途徑，並推出團購媒合方案，5月更推出「綠市集媒合」，讓售電業者與需求業者直接面對面交流，協助在地中小企業達到淨零轉型的目標。