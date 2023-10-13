台泥全台最大儲能系統 併網

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搶攻台灣2,000億元儲能商機，台泥集團12日宣布，旗下台泥儲能建置的全台最大100MW E-dReg儲能系統（電池容量311MWh）已完工並全數併入電網。

此外，台泥結合低碳建材與綠色能源發展的創新產品－專利防火滅火超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃EnergyArk，預計18日在台灣國際智慧能源周活動亮相，明年1月更要前進CES展面向國際儲能市場。

台泥的E-dReg儲能系統，預計10月底出現在台電電力交易平台上，將以台泥企業團所屬子公司「能元超商」顯示。

台泥指出，EnergyArk第一個應用案場，是台泥企業團高雄小港超級電池工廠，該廠配置六個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh的儲能系統，日前已經通過台電s-Reg執行能力測試，18日前將正式上線加入台電靜態調頻（s-Reg）輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。

台泥強調，此為台灣首例科技廠建置儲能系統，既可加入台電交易平台，且電力又可同時支應廠內部分用電，確保高精密製程的鋰三元電池廠不會因停電、跳電等影響生產，也可節省廠內電費，進一步獲得電力交易收益。

台泥是全球第一家發布自主設計UHPC儲能櫃、及國內唯一一家同時具備建置UHPC儲能櫃及金屬櫃能力的能源業者，也是唯一參與台電電力交易平台所有運轉項目包括調頻備轉（sReg、dReg、E-dReg）、即時備轉、補充備轉，截至10月，在台建置完成且已併網的儲能總電池裝置容量，已達全台近30％。

台泥2018年投入海內外能源布局，今年首度參與台灣國際智慧能源周及全球CES展，台泥董事長張安平18日也將出席，為其UHPC儲能櫃EnergyArk揭幕，結合其能源事業體台泥儲能、台泥綠能、能元科技、三元能元科技與能元超商，展示台泥從創能輸能到儲能的整合實力。