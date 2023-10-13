暑假＋普渡＋學費 國人8月刷卡額創高

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信用卡驚奇8月。金管會12日公布，8月信用卡刷卡金額達3,537億元，創同期新高、史上單月第四高；同時8月單月停卡數逾374.8萬張、流通卡數少280萬張，亦創單月新紀錄。

銀行局副局長童政彰分析，刷卡金衝高主要是暑假旺季、繳學費潮、中元節等三大季節性因素，在百貨餐飲、旅遊交通、量販超市、繳學費的刷卡量都同步增加，累計前八月刷卡金額已達2.78兆元，9月有望破3兆元，全年則挑戰刷破4兆元的歷史新高。

8月信用卡流通卡數（近半年有刷卡紀錄的活卡）較7月大減280萬張，從6,047萬張掉到5,767萬張。童政彰坦言，主要是國泰世華銀行8月失去二張大卡，好市多Costco聯名卡在8月7日停止合作、SOGO聯名卡也在8月15日屆期，光一家單月就少了321萬張卡。

國泰世華銀因少掉321萬張卡，刷卡金額也受影響，拿到Costco卡的北富銀8月簽帳金額增加115億元，全月以468億元衝上第三名，中信銀8月信用卡刷出605億元，續坐冠軍，國泰世華銀以近560億元排第二，第四名及第五名則是玉山銀的442億元及台新銀的388億元。

童政彰分析，8月刷卡量較7月大增261億元，主要是百貨餐飲、旅遊交通、量販超市、線上繳學費四大項目刷卡量都有顯著增加所致，像是中信銀在這四大項目刷卡金增加47億元、其次是台新銀32億元、聯邦銀15億元及永豐銀13億元，不過，也要看各家重點發展策略，像玉山銀8月針對海外旅遊主打促銷，也讓單月多增10.8億元刷卡金額。

前八月來看，國人刷卡量也衝高至2兆7,818億元，寫下歷年同期新高紀錄，相較去年同期2兆2,559億元，還多出5,259億元，年增率達23％。童政彰觀察，今年以來國人每月皆刷破3,000億元，只有二個月沒有刷到3,000億元，代表民眾愈來愈習慣無現金交易的經濟行為。