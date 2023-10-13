碳權交易兩子法 明年上路

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環境部12日公告溫室氣體自願減量及增量抵換辦法，前者可獲得未來能交易的碳權，後者可在環評中抵換。環境部預計年底前再公告溫室氣體減量額度交易管理辦法，為明年碳權交易取得相關法源。

氣候變遷因應法在今年2月公布施行，減碳工具包括溫室氣體盤查、查驗、徵收碳費、自願減量與增量抵換。環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，由各級政府或事業執行自願減量，取得俗稱「碳權」的減量額度後，可在碳權交易所交易。

申請者依環境部審定公開的減量方法規劃及執行減量措施，可選擇移除類型（如造林、森林碳匯、海洋碳匯等 ）、減少或避免排放類型（如能源效率提升）等多元措施，並分註冊及額度審核兩階段申請，過程中需經過第三方查驗機構確證及查證。

蔡玲儀表示，企業、民間機構或各級政府也可依自願減量辦法提出並執行，進而取得減量額度。民眾個人則可透過汰換老舊汽（機）車、農業機具等，將減量效益賣給環評開發單位。

溫室氣體排放量增量抵換管理辦法，實施增量抵換的對象都是規模達應實施環評的開發行為，且涉及增加溫室氣體排放量者，包括工廠設立且二氧化碳年排放量達2.5萬公噸以上、園區興建或擴建、高樓建築開發、火力發電廠、汽電共生廠興建或添加機組工程，但以天然氣為燃料或新設每部機組2.5萬瓩以下者，不在此限。

環境部表示，開發行為進行增量抵換，必須以每年溫室氣體增量10％的抵換比率連續執行10年，也可以每年抵換超過10％，提早完成抵換。從既有園區等環評開發單位的抵換需求來推估，未來每年約有10幾萬至180萬噸抵換需求。

另外，民眾參與汰換老車、農漁民經農業部補助汰換機械，或企業與學校、社區等機構合作汰換空調、照明設備等作為都是抵換來源，藉此擴大各界參與減碳。