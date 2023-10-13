納智捷n7 明年拚電車銷售王

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●裕隆自主品牌LUXGEN 12日正式發表《PURE for all純電未來藍圖》，並宣布納智捷電動車n7規格與會員預購價格，實踐百萬內入主n7的專屬禮遇。圖／顏謙隆

納智捷n7預購概況

裕隆旗下納智捷（LUXGEN）n7身為首輛國產純電車，量產上市時程備受各界矚目，納智捷董事長左自生12日首度證實，n7預計於11、12月小量生產，明年1月中開始逐步交車，現有2.5萬張預購單，估至少將有3成轉為實質訂單，力拚上半年消化完畢。

若以既有預購單3成約7,500輛計算，納智捷於明年篤定拿下台灣第二大純電車品牌，由於定價策略相對具有吸引力，甚至有機會進一步與第一大品牌特斯拉（TESLA）互別苗頭，挑戰銷售冠軍。此外，光是以預購單3成（7,500輛）、每輛車以最低的百萬元估算，n7就可挹注納智捷明年營收至少75億元。

納智捷去年底分別開放兩波純電代言人、純電夥伴們預購，由於喊出最低車價不到百萬元，立刻吸引2.5萬人付訂千元上網預購。經過近一年等待，納智捷12日發表《PURE for all純電未來藍圖》，除正式啟動品牌營運轉型，並於會中揭示，針對2.5萬位預購會員，推出限時萬元預購，享有車價自99.9萬～134.9萬元優惠。

左自生指出，為實踐對預購會員不到百萬即可擁有純電車的承諾，「n7五人純粹版」不惜成本讓利，估在這波轉為實質訂單後的銷售占比將達到5成以上。

左自生進一步說明，由於電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將有變動，因此，此次公布的三車型預購優惠價僅限先前以千元預購純電會員。而除享有預購價外，左自生說明，納智捷也將同步針對預購會員提供充電回饋或壁掛式充電樁等優惠。

由於車價及充電回饋都相當優惠，納智捷於12日下午3時限時預購開跑後，隨即湧入大批會員，在瞬間爆量的情況下，預購網頁一度癱瘓，所幸納智捷隨即排除，至晚間已有逾3,000名會員繳納萬元預購。此外12日首波只開放1.5萬純電代言人預購，第二波1萬人的純電夥伴將待15日開放，預期後續還將有不小的預購能量。

事實上，除看好目前已預購的會員至少將有3成轉為實質訂單，左自生認為，n7標配12.3吋數位儀錶板＋15.6吋中控螢幕、續航里程更增至505公里、零百加速7秒內，及ADAS LV.2+智慧自動駕駛輔助功能等，即使是134.9萬元，都仍相當具有競爭力，未來實際交車後，預期可建立不錯購買口碑，持續帶進銷量。儘管看好n7明年銷售實力，左自生表示，量產初期仍希望以品質為優先，因此上半年估都仍先維持每約千輛的產量規劃，後續會視市場狀況因應，產能不是問題，且長期而言，進軍國際將是不變的目標。