納智捷啟動四轉型 推純電移動服務生態系

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

配合品牌跨大步搶進純電車市場，納智捷12日也同步宣布啟動四大營運轉型，包括推出國產首輛電動車n7；打造售服新品牌LUXLIFE，建立全台唯一原廠多品牌保修服務；整合七家充電營運商，並推出家用充電《電抵家》會員服務；線上線下強化布點，擴大整合集團完整全域移動服務資源。

納智捷董事長左自生指出，此次啟動品牌營運轉型，主要希望打造完整智慧移動解決方案，以滿足n7車主的用車需求。以充電網路布建為例，納智捷與EVALUE、EVOASIS 、U-Power、TAIL等國內七大主流營運商合作，車主只要使用一個平台就可充電並累計會員點數，涵蓋高達80％已上市場覆蓋率，11月將再啟動家用充電《電抵家》會員服務，車主無論在家或在外都能便利充電。

此外，左自生表示，納智捷目前25個據點正全面更新進化中，預計年底前會全面改裝完畢，未來將採「油電分離」專售模式。為此，品牌除正建構可提供電動車主新消費旅程一站式的線上服務平台，自明年1月起也會同步啟動新店、台中、台南三區純電體驗中心營運，即日起並全面招募人才加入。

雖大張旗鼓投入電動車領域，不過左自生強調，接下來3～5年仍會陸續推出新改款燃油車，且將打造全新售服品牌LUXLIFE為全新Service For All服務中心，提供全台唯一原廠級多品牌包括保修、車輛查定、認證中古車等服務，預計12月起正式對外營運。

左自生指出，藉由品牌四大轉型，就是期望車主輕鬆入主純電n7的同時，也同步享有一整套更完整的智慧移動服務，納智捷給予車主的將不只是一輛車，而是一個純電移動服務生態系。