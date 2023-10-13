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雅茗處分大陸事業 全力攻美

  • 工商時報 姚舜
雅茗旗下茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon已成功插旗20多個國家，超過200個城市，並以美國作為主力發展市場，快樂檸檬更已成為美國茶飲市場的領導品牌之一。圖／業者提供
雅茗旗下茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon已成功插旗20多個國家，超過200個城市，並以美國作為主力發展市場，快樂檸檬更已成為美國茶飲市場的領導品牌之一。圖／業者提供

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雅茗國際「快樂檸檬」全球店數
雅茗國際「快樂檸檬」全球店數

由於疫後經濟復甦速度不如預期，加上大陸茶飲市場近年競爭激烈，連鎖茶飲集團雅茗國際12日董事會通過處分大陸孫公司「上海仙踪林餐飲管理有限公司」70％股權，處分金額為11.2萬美元。由於對上海仙踪林仍持股30％，雅茗強調，公司未來大陸事業將進行轉型，改以品牌授權模式發展。

雅茗發言人陳聖中表示，雅茗近期將透過私募增資引進策略性股東，強強聯手，齊打國際盃，全力衝刺美國及海外市場，加強在餐食市場的投資及合盟，規劃引進知名餐食品牌，攜手在美國發展並透過雅茗美國營運平台，齊力做強做大，除快樂檸檬品牌外，將再增添另一新成長引擎。

雅茗開發大陸市場多年，但由於疫後經濟復甦速度不如預期，加上當地茶飲市場競爭激烈，因此決議通過大陸事業處分轉型，將資源全力投注在目前仍屬藍海的美國與其他海外市場；大陸事業轉型後，雅茗發展將更輕盈，營運可望谷底反彈再出發。

雅茗旗下茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon已成功插旗20多個國家，超過200個城市，並以美國作為主力發展市場，快樂檸檬更已成為美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長比（SSSG）都維持10％以上成長，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

陳聖中表示，除茶飲本業外，雅茗將持續協助具有海外發展潛力的餐飲品牌出海，透過雅茗的全球餐飲加盟平台，協助品牌國際化，例如今年3月與揚秦集團的「炸雞大獅」品牌合作，將台式炸雞推進美國市場，進一步帶動營運新動能，雙方合資公司規劃明年將在美國洛杉磯開出二家炸雞大獅直營門店。

陳聖中說，雅茗未來將會持續擴大快樂檸檬品牌在全球市場布局及新餐食事業增長，將以加快展店速度及維持優異的門店營運績效，創造「成長基石」。

此外，也會持續布建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，合作或投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟基石」，在三大基石支撐下，未來營運可望重回正軌。

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