大成砸10億 打造全台最大洗選蛋廠

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台灣今年以來陸續爆缺蛋、加上進口蛋紛爭，預期缺蛋危機持續，畜牧大廠大成集團攜手日本昭和產業斥資10億元，於彰化打造的全台最大洗選蛋廠－昭成蛋品加工廠，12日啟用，預計全廠科技管控可容納400萬顆、每小時可處理38萬顆蛋。大成董事長韓家宇強調，除呼應政府「全面洗選」政策，也是為提升台灣雞蛋產業競爭力。

對農委會擬以降關稅開放業者自行進口蛋，韓家宇表示，國人對進口蛋安全有疑慮轉而集中食用國產蛋，未來「缺蛋」問題會持續，但因今年蛋雞飼養情況，在供應量上缺蛋相對緩和，蛋價則因飼料的原物料漲恐回不去。目前批發價仍在每台斤40～45元。因應政府宣示「蛋品全面洗選」政策，包括大成、卜蜂、茂生等大廠全台購地打造科技智能洗選蛋廠，並於今年3月成立「台灣精緻洗選蛋品協會」，大成也是其中會員。

韓家宇指出，昭成蛋品加工廠總投資額超過10億元，占地逾1.1萬平方米，廠區一樓為洗選，二樓為液蛋、水煮蛋等蛋品加工兼研發基地，每小時最高產能為38萬顆，廠內擁有全世界最先進雙塔自動全溫控智慧倉儲，紀錄每批蛋的牧場、規格、日期、儲位等，更同步採用日本第一NABEL洗淨乾燥技術，每顆蛋至少通過106道管控重點，才會送到消費者手上。

大成集團副總裁韓家寅指出，大成今年66周年，除豬雞肉口一條龍管控，蛋品也要做垂直整合一條龍，目前大成洗選蛋全台市占10％，加上液蛋等蛋品占比逾10％，與飼料一樣在台挑戰市場第一。且在洗選蛋確保食的安心前提下，大成亦領頭推出全台第一顆與日本同等級的生食蛋。大成總經理韓芳豪指出，為建立台灣生食級雞蛋的最高標準，針對影響生食風險最劇的沙門氏菌進行橫向與垂直的全面掌控，大成畜牧場是第一個獲得台灣家禽飼養沙門氏菌監測暨清淨認證的蛋雞場，除與台大獸醫系專業團隊在農場監控200個採檢點，並與疫苗大廠ELANCO合作引進台灣首支沙門氏菌疫苗，對蛋雞實施完善的疫苗接種以避免感染。

韓芳豪指出，目前生食級雞蛋銷售餐廳與生鮮超市通路同步上市，每顆定價20元，基於較洗選蛋成本增20％，在售價高一點，每顆生食雞蛋冷藏最佳賞味期是兩周，過後一個月內仍可加熱食用。