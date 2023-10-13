中國復甦跑得慢... 台灣餐飲擁抱新市場

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連鎖餐飲集團雅茗國際宣布轉型再出發，在中國大陸改採品牌授權方式，由代理商負責「快樂檸檬」營運與發展，公司仍保有大陸快樂檸檬三成股權，並引進策略投資夥伴聚焦布局美國市場。

同業認為，此舉將使雅茗大幅降低在大陸營運成本，有效改善體質。

在雅茗之前，包括八方雲集與瓦城等台灣的連鎖餐飲集團「退出舊大陸、轉攻新大陸」，揚秦則攜手雅茗將「炸雞大獅」品牌推進美國市場。

聯發國際旗下茶飲品牌「Sharetea歇腳亭」，亦瞄準美國及香港等高所得地區為新門市拓展的主要目標，目前Sharetea歇腳亭在美國已有157間門市，已簽約未開店門市則逾20家，以「胡同燒肉」發展連鎖的橘焱胡同集團亦將進軍美國，目標在明年底前在美國開出第一家加盟店。

美國是全球最大消費市場，也是全球最早宣布解封恢復正常生活的國家。

美食-KY今年9月合併營收穩定，關鍵即在於快速成長的美國市場，受惠於美國業務蓬勃發展，美食-KY今年前九月營收年增近二成。

防疫期間，大陸嚴格封控，布局當地的餐飲集團嚴重受創。根據美食達人集團分享，大陸9月服務業採購經理人指數（PMI）大幅回落1.6，不只再度改寫今年新低，也低於法人預期，加上民間消費意願回升緩慢，疫後大陸經濟復甦速度不如預期，當地茶飲市場嚴重「內卷」、競爭激烈，營運成本不斷墊高，消費市場未達疫前水平，獲利被稀釋，迫使業者調整布局策略，前進高消費、高獲利的美國市場。