霍爾果斯的邊貿生意經

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距離台灣4,200公里遠、位在大陸與哈薩克邊境的霍爾果斯，是新疆伊犁轄下一個人口不足十萬的小城鎮，如今因身為大陸對中亞貿易的重要口岸，加上「一帶一路」重要運輸線－中歐班列火車從這裡經過，讓這個歷史悠久的小鎮被賦予了新的時代使命。

不久前來到此次參訪，心中期待的是，看到一列列載滿出口商品的中歐班列從眼前呼嘯而過，然後駛向陌生的中亞大草原，最終抵達絲路的終點歐陸。可惜的是，遊客能駐足參觀到的，僅有供民眾出入境的口岸大樓和公路運輸口岸，鐵路口岸因為距離較為遙遠，無法如願一睹。

不過，記者仍觀察到一些有趣的事，值得跟讀者分享。大陸近年全力打造小康社會，而協助農民增加收入，讓貧困地區得以脫貧，成為重要任務。

在霍爾果斯的公路口岸前，數以千計的小汽車正整齊列隊，等候通過海關驗證。當地官員說，這些小汽車其實都是大陸本土品牌的二手車，準備銷往中亞各國。這些國家這些年來經濟表現不錯，私家汽車需求量大，但民眾所得依舊不高，大陸二手車因此大受歡迎。

然而，這麼多的二手車怎麼開到口岸驗關，再到對面的哈薩克交車呢？當地農民成為得力幫手。當地官員說，運輸這些二手車的大貨車，一輛頂多載個八輛十輛車，加上口岸前還要卸載這些二手車，驗完之後再運上貨車一次，這樣出一趟車至少要人民幣（下同）2萬元，而完成中國口岸的驗關，到哈薩克口岸同樣程序還要再來一次，非常的耗費時間和運輸成本。

於是，業者想出兩全其美的辦法，就是請當地的農民來打工，將這些二手車開到口岸，排隊將汽車完成兩邊海關驗關，之後交車給哈薩克當地的對口業者。這樣一趟下來，農民可以賺400元，而且正常情況下，一天可以完成兩趟任務，等於一天可賺800元，一個月可賺1萬多元，對當地農民可說是一筆大收入，對業者而言，也省下不少運輸成本。

另外，農民還有一個賺外快的機會。霍爾果斯口岸附近設有一個跨境的中哈免稅自由貿易區，讓來自中國各地和中亞地區的商品可以在這個區域內自由交易，每天吸引無數的貿易商和遊客來這裡挑貨、尋寶。這也衍生出一盤小生意，因為有些不克前往或礙於簽證問題的客商，便找當地居民前往這個自由貿易區內採購，等買完離開該區之後再交貨給這些商人，商人則給當地居民一些佣金。

也因此，在這個免稅自由貿易區的出口處，總會看到許多推著滿載貨品的推車、或手拎著飽滿大塑膠袋的當地居民，正與開著小貨車的商人盤點著貨品、數錢，畫面讓人印象深刻。