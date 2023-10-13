美元Q4走勢見高回落

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日本10年債隔夜交換利差

第三季美元強勢反彈，主要來自於全球景氣放緩帶動避險需求回升，MSCI世界指數（含新興市場）從7月底高點707回落至季底的646.3，兩個月內下跌8.6％，美元指數則是從低點99.77飆升至107，上漲7.24％。

■美經濟基本面支持強勢美元格局

2022年3月以來，美國基準利率共升息21碼，貨幣政策加速緊縮不僅未造成美國衰退，反而經濟成長表現大幅優於其他國家，因此帶動美元下半年的反彈。

目前彭博社統計市場預估美國2023年經濟成長將高達2.1％，較去年底預期翻倍，主要來自於家計消費及民間企業投資。檢視年初NRF（美國全國零售協會）對2023年零售總金額預測為5.13兆～5.23兆美元，但前八月的零售銷售即達5.46兆美元，已超過預測上緣4.4％。

美國內需市場撐起了經濟，而此成長動能將延續至年底旺季消費季節。觀察過往年末消費模式，9月開學正式進入消費旺季，NRF統計9月返校需求年增12％，預估10月萬聖節銷售成長15.09％。勤業眾信則預期主要年末假期時段（11月23日感恩節至12月25日聖誕節）非實體店面消費成長10.3％～12.8％。整體而言，美國消費展望樂觀，強勁的經濟基本面支持美元強勢格局。

今年以來美元一枝獨秀，本波美元快速升值創下十個月以來新高，除了上述美國自身因素外，歐亞兩股外部力量成為強勢美元的支撐。

首先，歐洲經濟陷入衰退的風險逐季加大，下半年歐元及英鎊貶幅已抵銷上半年歐洲央行（ECB）加速升息所帶來的升勢。大多數ECB官員在9月升息後暗示利率可能已達高峰，英國及瑞士央行則在9月意外停止升息。經濟衰退將降低德國繼續支持ECB鷹派貨幣政策的方針，而歐元則將失去與美國利差收斂的利基。

在亞洲貨幣方面，中國財新製造業指數9月小幅擴張至50.6，但服務業創九個月新低，房地產業債務危機導致信貸市場緊縮，失業率攀升造成內需動能下降，市場寄望政策救市。對匯市而言，中國人民銀行寬鬆政策或政府擴大財政支出均不利匯率表現。同時，經濟疲弱更是衝擊市場對於人民幣的信心。

上述環境帶動美元兌人民幣創下金融海嘯以來新高，加上日本延續量化寬鬆政策造成日圓續貶，亞洲貨幣在貿易競爭環境中形成同步貶值的局勢，也進一步推升美元。

■下一個匯市轉折點或將在亞洲出現

由於歐元區經濟疲弱但受制於單一財政紀律及貨幣政策，因此難以在短期透過刺激政策對經濟成長帶來挹注，因此亞洲則成為美元轉折的觀察重點。

首先，預期中國政府出台更多政策支持。短線雖對人民幣不利，但隨中國景氣托底向上，人行寬鬆政策告一段落，市場將重拾對人民幣的信心，而人民幣回穩將有利亞系貨幣脫離競貶局勢。

日圓方面，日本薪資成長數據支持長期物價穩定向上，然而短期消費者物價指數年增率因基期因素而下降，加上政府有意延續能源的補貼政策，因此尚未看到日本央行退出量化寬鬆政策的迫切性。

此外，日銀在7月28日利率會議暗示容忍10年期公債殖利率攀升至1％，日債與全球債市同步走空，也迫使日銀多次宣布非計畫性購債來降低債市波動，日圓因量化寬鬆而走貶。

目前日圓及日本10年期公債殖利率已來到關鍵價位。美元兌日圓升至接近150整點價位，而日本10年債隔夜交換利差已觸及1％水位，日銀也必須表態是否捍衛貨幣政策的公信力，倘若日銀繼續控制利率，日圓走貶壓力將會擴大，若取消或再度擴大殖利率曲線控制區間，日圓則會相對偏強。整體而言，中國及日本的政策轉折將改善亞幣貶勢，中國經濟托底回升也將有利歐元區出口活動回升，預計接近2024年歐亞經濟環境將更明朗，美元走勢將於2023年第四季見高後回落。