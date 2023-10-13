國際情勢詭變 兩岸經貿關係何去何從

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隨著敘利亞總統全家及重要閣員乘中共專機參加於杭州舉行的亞運並安全返國後，隨即傳出兩則中東方面的動盪消息：其一是敘利亞的軍校受到無人機的攻擊，傷亡近百人，而其國防部長因早一步離開而倖免於難；其後，又傳出哈瑪斯5千火箭突襲，以色列對其宣戰，而我旅行團124人均安的消息。

上述中東國家的消息離台灣甚遠，然其與中美博弈的大棋局有關，又與我們很近，故須多予留意。

中國大陸促使伊朗與沙烏地和解後，直接排擠美國在中東的影響力，可說是動了美國的奶酪。此次特別安排敘利亞總統參加杭州亞運，可視為中國大陸對美國在中東戰略上的一次硬扛，日後中東戰事發展，可能有再擴大之勢。

■大陸對台「文鬥為先」，貿易壁壘調查只是一環

值得重視的是，美中的博弈是全面全球的，這其中，當然不會漏掉美中關係裡的核心與重中之重：台灣。

吾人以為，台灣必然無法脫身於此一大博弈中，問題是在於美中對台的博弈上是要文鬥或是武鬥？雖然美方鷹派不排斥武鬥，但畢竟主動挑起戰端後，如何收尾困難度很大，且美方所須付出的軍事、經濟、政治甚至美國本土安全上的代價甚大，再加上俄烏戰爭之累，實不可不慎。現今，文鬥抑或是武鬥當取決於中國大陸，而中國大陸現階段則是以「文鬥為先，武鬥為要」。在此戰略下，其對台文鬥的力度將隨著台灣內部政治情勢的變化，會加大、加劇中。

目前中國大陸在世貿組織（WTO）提出對台的2,455項貿易壁壘調查，可視為其對台經濟上「文鬥」的起手式，上述調查雖已決定再延至明年總統大選前，然事情並未結束。此外，ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）是否要重新檢討抑或是中止，應在中國大陸的政策盤點中，也都是其經濟「文鬥」，甚至是「窮台」戰略上的一環。

從經濟或科技戰的角度來說，自從華為公開其Mate 60 Pro兼具衛星通訊功能的5G手機後，是一次重要的分水嶺。從產業經濟的角度來說，這是一次「超越式進口替代」政策的實現，其已明白地預示著在高科技的領域裡，中國大陸不只能超越且有重創美國旗艦型企業的可能，不論對美國或是台灣都是一大警訊。

■超越式進口替代，比中止ECFA更具殺傷力

更有甚者，其對台灣的一大警示是，若中國大陸對美國的晶片及重要軟件都能成功進行進口替代，且能超越的話，那麼，其對台灣現階段進口的大宗項目：中間材及工業半成品又如何不能進行進口替代呢？這對於具有全球最完整產業鏈的中國大陸而言，又何難之有？其對台灣經濟的傷害當遠在貿易壁壘調查或ECFA協議之上。

是故，吾人應可推論，中國大陸現階段對台仍維持大量中間材及工業半成品的進口，而台灣2022年時仍享有1,565億美元對陸的貿易順差，是中國大陸對台灣進口替代政策的緩行，是不為也非不能也，然此一政策是否在中美全球博弈加劇下，而被重新檢討呢？

若中美雙方暫不會在台海有直接地軍事衝突，那麼，各種非軍事的競爭都不能排除，上述對台灣大規模「超越式進口替代」政策實施，它是代價最小且CP值最高的，因其能輕鬆地達到至少三個目的：其一，大幅降低台灣對大陸貿易順差，重創台灣經濟，且增加內地就業；其二，其能重創台灣中小企業，撼動台灣經濟根基，並讓台灣失業率快速攀升；其三，隨著上述進口替代政策的實施，其不但能傷台灣於無形，且能讓歐美等國無任何藉口介入外，亦能宣示對台主權。

值此波譎雲詭的國際情勢及WTO及ECFA調查與檢討呼之欲出之際，政府能不速謀對策乎？