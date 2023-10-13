以巴開戰 IEA：油市最大風險

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

布蘭特原油期貨今年走勢

國際能源總署（IEA）12日公布月報指稱，以巴戰爭讓油市「充滿不確定性」而令人焦慮。但其預測今年全球平均每天石油需求量，在中國需求帶動下將創新高。

由於這次的衝突未明顯影響中東石油供應，反令油價11日每桶下挫逾2％。而沙烏地阿拉伯和俄羅斯表示聯手支撐油市，和全球需求可望創新高，則刺激國際期油12日盤中反彈逾1％，其中紐約西德州報84.4美元，倫敦布蘭特報87美元。

IEA油市部門主管波索尼（Toril Bosoni）表示，衝突令中東地緣政治變緊張。雖然目前仍未直接影響石油供應，但危機持續下去還是令人相當不安，成為油市最大風險。

目前油市供需平衡但呈現緊繃，令外界聚焦中東石油供應風險上。IEA表示會採取行動來確保供應充足。若供應突然短缺，其成員國會釋出緊急儲油，或執行限制能源需求措施。

以色列不是主要產油國，加薩走廊也沒有重大石油基礎設施，但IEA指中東地區占全球離岸石油貿易量逾三分之一，以巴衝突會讓人不斷憂慮局勢可能影響區內石油生產。

儘管外界擔心沙國等產油國，會以石油輸出充當反制武器，來支持首先發動攻擊的哈瑪斯，但波索尼認為產油國聯盟OPEC＋準備採取的行動，是要盡力穩定油市而已。她強調，IEA有不少工具可因應供應中斷，但目前沒有動用的需要。

IEA月報預期，今年全球平均每天石油需求量增加230萬桶，較9月報告預測值增加10萬桶，讓每天需求量達1億零190萬桶創新高。平均每天供應量維持增加150萬桶至1億零160萬桶的預測不變。

此外，OPEC同日發布最新月報維持今年平均每天需求增加240萬桶預測不變，每天供應增加量較9月預測值調高10萬桶至170萬桶。但OPEC的預測值，並未把以巴衝突對油市影響的因素計算在內。