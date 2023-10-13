美天然氣產量、需求 今年估登頂

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美國能源資訊局（EIA）11日公布「短期能源展望」（STEO）月報，預測今年美國天然氣產量與需求量再創新高，和2050年以前全球能源消耗量將不斷攀升。

紐約天然氣期貨12日盤中每百萬英熱單位下跌1.4％報3.3306美元。其2日開始走高，到10日創逾八個月新高，期間連續六個交易日收紅並累漲19％。11日開始漲多拉回。

EIA估今年乾天然氣（dry gas；甲烷含量逾90％）平均每天產量上升至1,037.2億立方英尺創新高，高於9月預測1,026.9億立方英尺。若預測準確，即2016年來首次連續三年增加。

至於今年平均每天需求量達891.7億立方英尺創新高，但低於9月預測897.2億立方英尺。

液化天然氣（LNG）出口方面，今年平均每天116.2億立方英尺再創新高，高於9月預測116億億立方英尺。明年將再上升至131.5億立方英尺。

EIA預測今年煤炭產量，從去年5.972億美噸（1美噸等於0.91公噸）下降至5.811億美噸創2021年來新低，明年再降至4.655億美噸創1962年來新低。反映美國積極以天然氣和再生能源取代燃煤來發電。

由於減少燃煤，今年來自化石燃料的碳排放量，將從去年49.41億公噸（國際碳排放量以公噸做計算單位）下降至47.53億公噸，明年再減少至47.07億公噸。

EIA認為，全球能源消耗量將可能一路增加至2050年，主要是全球人口增長、區域性製造業增加和生活品質提高等因素所致。即使節能技術在進步，仍未能降低整體消耗量。

EIA預期到了2050年以再生能源和核能的發電量，將占全球發電總量三分之二。電動車銷售可望達20億輛。來自電池儲存的供電量，將從去年占全球供電量比率不到1％，可望大幅增加至4％到9％之間。