勃肯鞋掛牌首日 跌破發行價

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德國百年老牌勃肯鞋（Birkenstock）11日進行股票首次公開發行（IPO），掛牌首日股價重挫近13％，反映投資人對新上市股票態度謹慎。

12日的美股早盤，勃肯鞋股價止跌回穩，上升0.75％，報40.5美元。

這家擁有250年歷史的德國涼鞋製造商IPO定價46美元，接近IPO價格區間的中間，籌資14.8億美元。上市首日以41美元開始交易，終場股價收在40.2美元，跌幅達12.61％，市值為75.5億美元。

根據LSEG數據顯示，勃肯鞋41美元的開盤交易價較IPO定價低了11％，創下近兩年來市值逾10億美元企業最差上市表現。

文藝復興資本（Renaissance Capital）資深策略師甘迺迪（Matthew Kennedy）指出，今年稍早的IPO案上市首日股價狂飆，可能吸引部分「熱錢」流入近期的IPO，進而推高價格。但投資人在IPO多次受挫後，本次行動謹慎也不令人意外。

勃肯鞋上市首日股價不漲反跌，為好不容易顯露復甦跡象的IPO市場寫下壞兆頭。

英國晶片設計巨頭安謀（ARM）、生鮮雜貨配送平台Instacart與數據自動化供應商Klaviyo 9月相繼上市，三家企業的IPO價格皆訂在區間高端或高於預期，目前安謀與Klaviyo的股價分別較IPO價格高出7.2％和12％，但Instacart股價較IPO價格低了17％。

今年迄今企業在美國透過傳統IPO籌資金額達190億美元，安謀、Instacart與Klaviyo便占了約三分之一。三者的籌資金額分別為52.3億美元，6.6億美元和5.76億美元。

去年傳統IPO案在美國僅籌措86億美元資金，遠遠不及2021年的逾1,500億美元和2020年的850億美元。

美國去年的上市案僅71件，創下2009年以來最低紀錄。

過去一個月來的上市案表現好壞參半，投資人密切關注有意上市的新創公司究竟會勇往直前，或是選擇暫緩行動。