Stellantis攜三星SDI 擴電池廠

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三星SDI近一個月股價走勢

鑒於車用電池商機龐大，底特律三巨頭之一的Stellantis宣布，與三星SDI投資32億美元在印第安納州興建第二座電池廠。由於正值罷工延燒之際，無論時間、地點都引人關注，尤其電池廠所在地正是美國汽車工人工會（UAW）會長費恩（Shawn Fain）的故鄉。

受這項消息激勵，三星SDI股價在12日收盤續漲4.7％至535,000韓元，Stellantis股價在12日盤中上漲0.3％至18.99美元。

三星SDI在9月曾預告將投資2.7兆韓元（約20.1億美元），和Stellantis再次合資興建電池廠。雙方先前已透過合資企業StarPlus Energy，在印第安納州科科莫市（Kokomo）投資25億美元興建第一座電池廠，預計2025年第一季投產。

這回在當地興建的第二座電池廠預計2027年初投產，將是Stellantis在全球的第六座電池廠，預計將為當地創造1,400個就業機會，未來年產能可達6,700萬度。

Stellantis北美營運長史都華（Mark Stewart）表示：「電池生態圈是電動車策略的重要基礎，多虧三星SDI、印第安納州政府及科科莫市政府創造絕佳環境，讓我們在科科莫市興建第六座電池廠。」

Stellantis宣布最新電池廠建廠計畫的時間點相當巧妙，因為正值底特律三巨頭與UAW之間的談判僵持許久，工會罷工至今已經長達四周。工會不滿的主因就是三巨頭靠電動車大賺錢，卻不讓電池廠員工獲得應有的薪資福利。

三巨頭之一的通用先前在8月同意將俄亥俄州電池廠工會成員時薪調漲25％，但調漲後時薪20美元還是低於組裝廠最高時薪32美元。通用在這波罷工抗爭中再度讓步，上周宣布新合約將適用電池廠員工。

費恩表示通用的讓步象徵工會打了一場勝仗，並呼籲Stellantis及福特也能跟進。費恩當年加入UAW時正是克萊斯勒科科莫廠員工，後來克萊斯勒成為Stellantis旗下事業。