豐田、出光興產 合推全固態電池

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豐田汽車為了在電動車市場縮短與特斯拉、比亞迪等對手的市占差距，宣布與日本出光興產（Idemitsu Kosan）合作發展全固態電池，目標2027至2028年間商品化，最快在2030年開始量產，未來將大幅提高電動車里程數。

豐田社長佐藤恒治（Koji Sato）和出光興產社長木藤俊一（Shunichi Kito）12日共同召開記者會。佐藤於會中表示：「我們雙方結合彼此的材料技術，由出光興產提供材料製造科技，再由豐田提供電池量產技術，將實現全固態電池大規模量產的目標。」

出光興產是日本第二大石油精煉業者，近年致力研發石油副產品固態硫化物電解質的應用技術。以固態硫化物電解質為原料的全固態電池容量，遠大於鋰離子電池，可大幅拉長電動車充電一次可行駛的里程數。

以豐田推出的bZ4X電動車為例，未來改用全固態電池後里程數可達1,200公里，比目前多出1倍以上，且單次充電只要十分鐘，是目前充電時間的三分之一。

豐田一直落後對手搶攻的電動車市場，近年來才正視此一產業趨勢並急起直追，並在今年6月發表重大電動車策略。豐田當時宣稱，將在2026年達到電動車年產量150萬台的目標，並在2030年增至350萬台。

當日本的對手本田及日產爭相研發創新電池技術之際，豐田也將希望寄託在全固態電池。出光興產社長木藤於記者會中表示：「我們將提供技術，協助豐田達成電動車目標。」

木藤表示出光興產將在千葉縣設廠進行全固態電池的實驗性生產，盼早日實現量產目標。兩家公司除了合作推動全固態電池量產之外，也將建立完整電池供應鏈。

然而，全固態電池成本比鋰離子電池昂貴，未來幾年估計成本難以下滑，屆時內建全固態電池的電動車是否具有競爭力，仍考驗豐田成本控管及定價策略。