UAW抗爭升溫 福特最大廠加入罷工

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美國汽車工人工會（UAW）針對底特律三巨頭發動罷工抗爭，至今已達四周，但罷工規模有增無減。福特汽車位在肯塔基州的皮卡車廠在當地時間11日晚間，也加入罷工行列，由於這是福特在美國最大廠房，估計公司將因此蒙受龐大損失。

福特肯塔基廠除了生產Super Duty皮卡車之外，還生產福特旗下品牌多款休旅車，集福特利潤最高的產品線於一身。該廠房的8,700名員工在當地時間11日晚間6點半發動罷工，是今年9月UAW號召各廠房發動罷工以來，規模最大的罷工行動。

UAW會長費恩（Shawn Fain）表示：「是時候該向福特及另兩家汽車大廠爭取公平合約了。如果經過四周抗爭，還無法讓三巨頭面對現實，這座雇用8,700名員工的賺錢廠房停擺，將逼他們三巨頭面對現實。」

福特則發布聲明，譴責UAW的罷工抗爭極不負責，並警告這場罷工將造成嚴重後果，甚至可能逼福特在其他廠房裁員。肯德基廠每年為福特創造250億美元營收。

今年9月UAW發動罷工以來，福特旗下已有多處廠房因罷工而停擺，包括底特律近郊的一間組裝廠，以及另一間位在芝加哥的廠房。截至12日為止，UAW在全美代表的14.6萬名工人當中已有超過3.3萬人加入罷工，影響範圍涵蓋六座組裝廠及數十間零件配送中心。