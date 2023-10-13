陸央企投資新興產業 前八月增30%

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戰略性新興產業於科創板占比

大陸拚經濟，人工智慧、生技和新能源等戰略性新興產業為重點方向，大陸國務院國資委近日公布，2023年1至8月，央企戰略性新興產業完成投資逾人民幣（下同）8,400億元，年增約30％，在推動產業升級的同時，帶動上下游企業共同發展。

華夏時報報導，大陸國資委黨委近期召開多次會議，強調加速發展戰略性新興產業的布局。官方明確提出，力求2023年央企製造業新增投資比重達13％，策略性新興產業布局比重提高2個百分點以上。

據統計，2018年至2022年大陸央企在策略性新興產業領域投資規模由0.7兆元成長至1.5兆元，占全部投資比重自12.8％提升至27％，投資規模成長率達115.2％，年均成長率約28％。

大陸國資委5月召開央企加速發展戰略性新興產業部署會指出，將積極研究推出支持央企戰略性新興產業發展的一攬子政策，並研議「央企產業煥新行動」和「未來產業啟航行動」。

每日經濟新聞引述中國企業研究院執行院長李錦表示，會議中用到「全力以赴」這個詞，足以說明目前國家對戰略性新興產業發展的重視。從上半年中央企業加速布局戰略性新興產業的速度來看，戰略性新興產業的投資比重預計將大幅成長，可能會超出年初的預定目標。產業方面，聚焦新一代行動通訊、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備和綠色環保等15個重點產業領域方向，推動央企加快布局和發展策略性新興產業。

此前公布的「央企高品質發展報告（2023）」指出，2023年上半年，央企策略性新興產業完成投資額年增超過40％，在全部投資中的占比超過四分之一，且新能源汽車、通訊電子製造等領域，皆保持雙位數成長。

中國人民大學中國企業創新發展研究中心主任、數位經濟產業創新研究院院長姚建明指出，由於央企一般規模較大，涉及的產業領域較多，相關的資金、人才、技術、市場等資源較容易獲取，因此發展這些新興產業，將具有明顯的優勢。